Soudan: Le MLS et le Conseil révolutionnaire de Sahwa attaquent les forces armées à Jebel Marra

Khartoum — Le conseiller d'information du commandant général des forces armées a publié mardi un communique de presse sur les attaques menées par des groupes appartenant au Mouvement de libération du Soudan (MLS) et au Conseil révolutionnaire Sahwa sur les forces armées à Jebel Marra.

Le communiqué du commandement général des forces armées a déclaré que les attaques sont survenues à un moment où le gouvernement de transition cherche à parvenir à une paix globale, expliquant que les groupes appartenant au Mouvement de libération du Soudan et au Conseil révolutionnaire de Sahwa ont attaqué les forces armées dans l'ouest de Djebel Marra dans une violation claire et flagrante du cessez-le-feu et dans une tentative de ramener le Darfour dans un état de guerre et de chaos.

Les forces armées ont condamné l'agression et ont assuré leur droit de protéger ses sites et de protéger les citoyens contre les actes terroristes et criminels commis par ces groupes, ajoutant que l'armée se réserve le droit de répondre à toute agression et de prendre des mesures pour garantir le nettoyage des foyers de menace et la prévention de la répétition de tels actes terroristes.