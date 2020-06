Algérie: Djerad et son homologue mauritanien conviennent de donner un "nouvel élan" aux relations bilatérales

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et son homologue mauritanien, Smaïl Ould Beda Ould Cheikh Sidna, ont convenu mardi des "voies et moyens" pour "consolider et donner un nouvel élan aux relations" bilatérales, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors d'un entretien téléphonique, les deux responsables "ont passé en revue l'état des relations bilatérales et ont convenu des voies et moyens pour consolider et donner un nouvel élan aux relations commerciales, économiques et sociales entre l'Algérie et la Mauritanie, deux pays voisins et frères", souligne le communiqué.

Ils "ont également évoqué la conjoncture sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) ainsi que les politiques de prévention et de lutte déployées dans les deux pays pour endiguer la propagation de cette épidémie".