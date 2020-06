Soudan: L'ouverture d'un laboratoire de l'or et des métaux précieux à l'État du Nil

- Le laboratoire de l'or et des métaux précieux a été achevé en tant que deuxième laboratoire au Soudan spécialisé dans l'étalonnage, la distinction et l'examen de l'or, tout en fournissant des services d'estampage manuel et laser.

Le laboratoire vise à contribuer au développement de l'industrie de l'or au Soudan et réduire les fuites et la contrebande de produits, et que ces services rendent le produit local précieux pour clarifier l'œdème après qu'il a été vendu brut, le laboratoire également soit un baiser pour les producteurs et un encouragement à créer une bourse mondiale et une raffinerie pour l'or dans l'État. Il est à noter que l'État du Nil produit plus de 80% des Or traditionnel au Soudan. Fin Tahani