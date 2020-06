Ile Maurice: Loto - Bonus spécial pour rendre hommage aux frontliners

Le tout premier tirage du Lottotech depuis le début du confinement se tiendra ce samedi 6 juin. Avec un jackpot spécial de Rs 10 millions et un bonus de Rs 5 millions «pour faire plaisir aux joueurs et aussi pour rendre hommage aux frontliners», indique un communiqué de Lottotech émis ce mercredi 3 juin.

«Je tiens à saluer le travail formidable des frontliners et des autorités qui nous permettent de reprendre nos activités en toute sécurité. Grâce à leurs efforts, nous préservons l'emploi de notre équipe, nos petits détaillants et autres partenaires retrouvent une source de revenu ainsi que les organisations caritatives car nous aurons plus de moyens de leur venir en aide», indique Moorghen Veeramootoo, directeur éxécutif de Lottotech.

Les précautions sanitaires seront également de mise, avec des marquages au sol chez les détaillants et le lancement d'une campagne «playsafe». Mais aussi prise de température et port de masques et de gants.

D'autre part, les tickets joués pour le tirage qui était prévus le 21 mars seront aussi validés le 6 juin. La vente des tickets du Loto et les validations en dessous de Rs 2 000 seront possible à partir du jeudi 4 juin chez tous les détaillants à travers Maurice et Rodrigues. Le dernier tirage remonte au mercredi 18 mars et avait fait un grand gagnant, avec Rs 7,6 millions.

L'année dernière, la somme versée par Lottotech au Consolidated Fund était de Rs 650 millions. Ainsi, pour trois mois d'arrêt des opérations, on arrive approximativement à Rs 160 millions de pertes. Ajouté à cela, l'État, à travers des sociétés comme la SICOM, est actionnaire de Lottotech et fait face aussi à un manque de revenus.