Congo-Kinshasa: Compétions interclubs - Voici comment réfléchit la CAF pour la suite de ses championnats malgré la COVID-19

Les deux prestigieuses compétions interclubs de la Caf ; la Ligue de champions et la Coupe de la Confédération, édition 2019-2020, interrompues à l'étape de demi-finales depuis fin février, à cause de la pandémie du siècle, font à ce jour l'objet d'une réflexion quant à sa suite et fin.

Les championnats nationaux suspendus presque au même moment, ont été carrément arrêtés, à l'instar de celui de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) et plusieurs autres. Faudrait-il arrêter aussi les championnats de la Caf à l'état où ils se trouvent ? En tout cas, ce n'est pas ce que pensent les dirigeants de cette instance sportive africaine. Le président de la Caf et son comité envisagent des dates, objectif, finir avec les deux championnats.

Les affiches de demi-finale en Ligue des champions se présentent comme suit : Raja Casablanca du Maroc vs Zamalek d'Egypte ; et Wydad Casablanca du Maroc vs Al Ahly d'Egypte. En Coupe de la CAF, Horoyade la Guinée vs Pyramids d'Egypte, Hassania d'Agadir du Maroc vs Renaissance Berkane du Maroc.

Ainsi, en premier lieu, la CAF envisage d'organiser les matchs (demi-finales et finales) entre fin juillet et le mois d'août. Les demi-finales se joueraient alors le 31 juillet, 1er et 2 août pour les matchs aller. Les matchs retour pourraient se disputer une semaine plus tard, soit du 7 au 9 août. Quant aux finales, elles se tiendraient le 23 août pour la Coupe de la Confédération et le 28 août pour la Ligue des Champions. Ce scénario implique une baisse des cas de la pandémie de Coronavirus sur le continent.

Le second plan, envisageable en cas de poursuite de la pandémie en juillet et août, est prévu pour septembre. Les demi-finales du 4 au 6 septembre (aller) et les matchs retour du 11 au 13 du même mois. La finale en Coupe de la CAF se jouerait alors le 23 septembre et deux jours plus tard, 25 septembre, celle de la Ligue des Champions.