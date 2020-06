Congo-Kinshasa: Football - La Fecofa pose les jalons du prochain championnat national

A deux mois du démarrage du championnat national, soit au début du mois d'août conformément à la loi sportive en vigueur, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), plante déjà les décors de ce que va représenter cette 26ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Ce sera une édition pas comme les autres en termes des mouvements et transferts des joueurs. Désormais, tout se fera de manière numérique dans ce qu'elle appelle "Fifa connect", qui entre dans le cadre du plus grand programme de la Fifa pour le développement du sport moderne.

En effet, "Fifa Connect" impose l'enregistrement numérique de tous les joueurs, la numérisation des transferts pour fluidifier le trafic des joueurs, et la gestion digitale des championnats d'élite avec comme point d'achèvement, la constitution d'une base des données mondiale, pour la traçabilité de toutes les opérations liées au transfert des joueurs.

Dans sa correspondance aux membres du comité de gestion de la Linafoot, Constant Omari Selemani qui demande à ces derniers de répercuter cette nouvelle conditionnalité au niveau des Ligues et Ententes, précise que dans un premier temps, une plateforme d'enregistrement sera mise en ligne pour permettre aux Ligues provinciales d'enregistrer leurs clubs, joueurs, entraîneurs, arbitres et officiels. C'est la première phase. La deuxième, consistera à la mise en place des modules de gestion des compétitions domestiques et la numérisation des rapports des matches.

Ainsi, la Fecofa demande aux clubs engagés en Ligues I et II d'enregistrer leurs sociétaires dans un plus bref délai sur cette plateforme, afin de se conformer à cette nouvelle orientation de la Fifa. C'est une obligation, mieux la principale condition pour participer aux deux prochains championnats nationaux.

Par ailleurs, la Fecofa estime aussi qu'au-delà des enseignements, et en conformité avec le calendrier mondial des compétitions, deux périodes d'enregistrement (mercato), seront dorénavant ouvertes chaque saison sportive pour permettre aux clubs congolais de se mettre en harmonie avec d'autres clubs à travers le monde en termes du marché de transfert de joueurs. C'est une exigence de l'instance planétaire du ballon rond.

Pour rappel, la Fifa a lancé depuis un certain temps, un méga programme de réforme dans le football "Fifa Forward" basé sur 3 éléments essentiels, à savoir : plus d'investissement, plus d'impact et plus de supervision.

Tenez, "Fifa Connect" permettre aux clubs congolais de lutter contre les forfaits à répétition, du genre club X perd son match contre club Y pour avoir aligné un joueur irrégulier. Plus jamais cette histoire, "Fifa connect" servira d'une sorte de testeur pour savoir le joueur qui se présente devant nous est irrégulier ou pas.