Cote d'Ivoire: L'Agence CI PME et la CDC-CI pour des programmes communs d'accompagnement au profit des PME

L'Agence Côte d'Ivoire PME et la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) sont heureuses d'annoncer, ce e mercredi 03 juin 2020, au siège de la CDC-CI, à Abidjan-Plateau, la signature d'une convention de partenariat en faveur de l'écosystème entrepreneurial en matière de financement et de programme d'accompagnement.

En effet, les PME ivoiriennes qui jouent un rôle majeur dans l'économie ivoirienne demeurent confrontées à la problématique du financement pour leur développement constituant ainsi une entrave à leur compétitivité et à leur pérennité.

Dans le cadre de leurs missions communes consistant à favoriser l'accès au financement des PME, l'Agence Côte d'Ivoire PME et la CDC-CI se sont rapprochées en vue de nouer un partenariat visant à offrir aux PME ivoiriennes des mécanismes de financement et de développement.

La signature de convention par M.Salimou BAMBA, Directeur Général de l'Agence CI PME et M. Lassina FOFANA, Directeur Général de la CDC-CI s'inscrit dans cette perspective et a pour objectif, de mutualiser leurs efforts dans la mise place d'une assistance en matière d'accompagnement des PME, TPE et Startups et de contribuer à l'amélioration leurs conditions d'accès aux financements.

C'est une initiative qui contribuera à :

- instituer et maintenir un cadre permanent d'échanges et de concertation entre les deux institutions ;

- contribuer à la mise en place d'un mécanisme opérationnel pour le financement et le développement des PME, TPE et Startups ;

- à mettre en œuvre des programmes communs d'accompagnement financier et non financier des PME.

Les deux institutions projettent également de mettre en place des actions dans d'autres domaines d'intervention présentant un intérêt commun.

Créée par la loi n°2014-140 du 24 Mars 2014, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe opérationnel de la politique gouvernementale de promotion des PME de l'Etat de Côte d'Ivoire placé sous la tutelle du Ministère des PME.

Elle appuie les PME à travers quatre (4) axes stratégiques à savoir l'amélioration de l'accès aux marchés et au financement, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités et le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation.

Quant à la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI), créée par la loi n°2018-574 du 13 juin 2018, elle est chargée de la conservation et de la gestion sécurisée des fonds publics et privés prévus par la présente loi et contribue au financement de l'économie de la Côte d'Ivoire.

A ce titre, elle est chargée entre autres et conformément à l'article 5 de la loi n°2018 -574, de financer en investissement les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises.