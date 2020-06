Cote d'Ivoire: Agence CI PME - 13 TPE/PME de l'agroalimentaire et du tourisme de San-Pedro bénéficient d'un programme d'accélération

L'Agence Côte d'Ivoire PME a organisé, du 26 au 30 mai 2020, une mission de renforcement des capacités de 13 TPE de l'agroalimentaire et du tourisme de la 1ère cohorte du PAP basées dans la région de San-Pedro.

Ponctué par l'inauguration, le vendredi 29 mai 2020, de l'Incubateur de San Pedro et du Bureau de coordination opérationnelle de l'Agence CI PME dans la ville balnéaire, ce séminaire intensif s'est déroulé sous la forme de formations pratiques dispensées aux entrepreneurs par des experts à travers des panels et masterclass, des visites d'entreprises, le coaching et le mentorat.

Le programme d'accélération se traduit également par le rapprochement entre les entrepreneurs et l'écosystème local de soutien (banque, gouvernement, centres de recherche, universités, écoles polytechniques, industriels, etc.). Par ailleurs, un système de suivi hebdomadaire de leurs performances est mis en œuvre.

Dans le contexte actuel de reprise progressive des activités économiques, l'Agence CI PME estime qu'il est devenu impératif d'apporter un accompagnement stratégique aux TPE de l'agro-alimentaire et surtout à celles du tourisme (agences de voyage et de tourisme, établissements d'hébergement, Établissements de restauration, espaces évènementiels, bars et night-clubs) qui ont été beaucoup plus sinistrées par les impacts de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, entraînant un arrêt administratif de fonctionnement depuis le mois de mars 2020.

Ce projet de l'Agence CI PME vise à accompagner les entreprises sélectionnées sur une période de six mois pour leur permettre de valider leurs marchés, leurs modèles d'affaires, de se construire une image de marque, de comprendre les enjeux liés aux emballages, au développement d'un produit, à la distribution ainsi qu'à la gestion d'une entreprise qui vise la croissance.

Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui à la productivité (PAP) des TPE/PME initié par l'Agence CI PME, en partenariat avec la GIZ depuis 2019, et qui se décline en un programme d'accélération des entreprises innovantes dans les domaines des aliments transformés (Consumer Packaged Goods ou CPG), des technologies appliquées au secteur agroalimentaire (Foodtech), des technologies appliquées à l'agriculture (Agtech) et du secteur du tourisme.