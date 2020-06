Cameroun: Infrastructures sportives à l'Ouest - De nombreux ouvrages achevés

Le Minsep, Narcisse Mouelle Kombi, a entamé hier, une visite des infrastructures devant servir lors de la CAN 2021 dans la poule de Bafoussam.

Lorsqu'on parle des chantiers de la CAN 2021 dans la poule de Bafoussam, le stade municipal Ngandjui Gaston de Bafang constitue un atout supplémentaire. Cet ouvrage visité hier par le ministre des Sports et de l'Education physique, au vu de sa proximité avec les hôtels la vallée de Bana et Tajidor Center de Bangou, pourrait servir comme stade d'entraînement. Ce stade municipal financé à plus de trois milliards de FCFA par le Feicom, sera en gazon naturel et comptera 2500 places, une piste en tartan cyclable et d'autres infrastructures pouvant accueillir les compétitions d'athlétisme.

L'ouvrage est déjà réalisé à plus de 90% pour les travaux de base et à 50% dans l'ensemble. Y sont déjà achevés les substrats d'évacuation, les travaux de bétonnage, les vestiaires et les tribunes. Restent à finaliser la clôture, la pose du gazon et l'éclairage. À l'entreprise qui annonce la finalisation de ce stade pour le mois d'août prochain, Narcisse Mouelle Kombi, a rappelé qu'elle doit mettre l'accent sur la sécurisation, les vestiaires, la pelouse et l'éclairage qui sont les exigences de la CAF.

Le Minsep a par la suite visité plusieurs ouvrages achevés et réceptionnés ou sur le point de l'être. C'est le cas du stade municipal de Bandjoun réceptionné le mois dernier. Sa pelouse verdoyante revêtue d'un gazon naturel, l'éclairage, les vestiaires, les tribunes et le système de sécurité ont été réalisés selon les exigences de la CAF. Idem pour le stade municipal de Bafoussam. Les hôtels La vallée de Bana et Tajidor Center de Bangou remplissent aussi les exigences. Il reste à finaliser le haut débit internet, l'équipement moderne de quelques chambres et le système sécuritaire. Les voies d'accès à ces ouvrages, sont aussi achevées. Elles seront réceptionnées après leur matérialisation et la vérification du système d'éclairage et de canalisation .