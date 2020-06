Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Accroître la résilience des entreprises face à la crise

L'économie congolaise est durement touchée par la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19). À travers le business coach, Mélodie Boueya s'emploie à aider les entrepreneurs à surmonter les difficultés actuelles et améliorer la gestion de leurs affaires.

De nombreuses activités du secteur privé tournent au ralenti à cause des mesures drastiques édictées par les autorités congolaises pour stopper la propagation du coronavirus dans le pays. À l'heure du déconfinement et de la levée de certaines restrictions, les opérateurs économiques se demandent comment relancer leurs activités. Mélodie Boueya se propose d'organiser des rencontres de coaching afin d'aider des entrepreneurs et petites entreprises à accroître leurs efficacités.

Son travail est de fournir des conseils personnalisés aux chefs d'entreprise pour leur permettre d'atteindre les objectifs commerciaux spécifiques. Mélodie Boueya enseigne également les moyens de suivre et de mesurer les progrès réalisés en cours, de prendre les mesures efficaces et de reconnaître les stratégies qui fonctionnent et celles qui n'ont pas marché. Elle accompagne les personnes à monétiser leur talent, à créer des entreprises et à atteindre l'indépendance financière.

La méthode de la jeune manager repose sur le coaching personnalisé et les conférences ouvertes au grand public. « Nous accompagnons des entreprises et personnes à la création de leurs propres économies en transformant leurs talents en business. Nous accompagnons beaucoup d'entreprises à augmenter voire même tripler leurs chiffres d'affaires dans le seul but d'exceller dans le monde entrepreneurial. Nous faisons également des coachings individuels », a indiqué Mélodie Boueya.

L'auteure du livre "World Winner", consacré à l'esprit d'entreprise, considère la crise que traverse le secteur privé congolais à la fois comme désastreuse et opportune. « Les défis peuvent nous détruire comme ils peuvent nous bâtir, les obstacles de la vie peuvent rendre notre vie ou notre parcours amer comme meilleur », a-t-elle estimé. Mélodie Boueya a mis en place un programme de coaching payant dénommé "Winner attitude", avec des échanges en ligne et des conférences en live, pour accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets de développement.

Après cinq ans d'activités, la business coach ambitionne d'accompagner au moins cinq mille entrepreneurs au cours des cinq prochaines années. Elle mise sur son expérience acquise auprès des grands noms du business coach, à savoir Brian Tracy, Georges Ross, JT Foxx, Lisa Nichols, Peng Joon, Robbin Bancks, Robert Kiyosaki et Tahir Hussain.