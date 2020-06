Burkina Faso: Conseil Régional de la Jeunesse du Centre-Ouest - Un atelier diagnostic pour planifier le développement

Faire ressortir les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces, formuler des recommandations et poser un diagnostic complet, telle était la mission assignée à la quarantaine de participants de cet atelier diagnostic qui s'insère dans le cadre de l'élaboration d'un Plan stratégique de développement du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Ouest.

Au nom du DR de la JPEJ du Centre-Ouest, Yves Méda a salué le dynamisme du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Ouest et de ses démembrements au niveau provincial et communal. «Le caractère inclusif, composite et multi profil des participants renforce ma conviction que des résultats forts appréciables sortiront de ces travaux », a-t-il indiqué.

Venus des quatre provinces de la région, les participants ont bénéficié de communication sur les principes directeurs qui encadrent le processus d'élaboration d'un Plan stratégique de développement.

Cette communication a été présentée par Jean Urbain Kombasséré. Le rapport des six groupes thématiques sera ensuite exploité par le Comité ad-hoc dont la mission est de produire un PDS quinquennal assorti d'un plan d'action triennal conforme à la durée du mandat du bureau exécutif.

En rappel, le CRJ-CO est l'un des 13 organes déconcentrés du CNJ-BF au niveau régional. Créer en 2008, le CRJ-CO est une structure faitière des mouvements et associations de jeunesse de la Région du Centre-Ouest dont l'objectif est de contribuer aux bien-être socio-économique de la jeunesse.

Il réunit plus d'une centaine d'associations intervenants dans plusieurs domaines dans les quatre provinces de la région.

Le processus de redynamisation des structures du Conseil national de la jeunesse a conduit à la mise en place des Conseils provinciaux et communaux de jeunesse et à l'installation d'un nouveau bureau exécutif du Conseil régional en août 2019.

Ce bureau est composé de 13 membres avec des profils et compétences multisectorielles résolument engagés pour le développement de la région.

L'une des priorités de ce nouveau bureau exécutif est de contribuer à faire de la jeunesse du Centre-Ouest, une force de propositions et d'actions pour le développement local.