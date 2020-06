Algérie: Accidents de la Route - 9 morts et 137 blessés durant les dernières 24 heures

Alger — Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 137 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique mercredi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Biskra une collision sur la RN n 46, commune et daïra de Foughala, entre deux (2) camions et une véhicule léger, a fait quatre (4) morts et un blessée.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les mêmes services ont effectué, durant la même période, 157 opérations de sensibilisation à travers 23 wilayas (91 communes), rappelant aux citoyens le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

La Protection civile a également effectué 179 opérations de désinfections générales à travers 24 wilayas (104 communes), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et Ruelles, où 708 agents, tous grades confondus, 93 ambulances et 95 Engins ont été mobilisés.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 3 incendies urbains et divers dans les wilayas d'Oran, Aïn Temouchent et Mostaganem, ayant causé des gènes respiratoires à 4 personnes, suite à l'incendie qui s'est déclaré dans un appartement situé dans un immeuble, au lieudit Boulevard El Oulfia, commune et daïra de Bir El Djir, dans la wilaya d'Oran.