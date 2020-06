Algérie: L'experience du télétravail vécue par des centaines de milliers d'employés dans le monde

Geneve — Des centaines de milliers d'employés en Europe et ailleurs dans le monde ont découvert le télétravail pendant la pandémie de coronavirus Covid-19 et cette expérience, dans des circonstances exceptionnelles, va "changer la donne pour longtemps", estiment des spécialistes du travail à distance.

"Je dis depuis des années que le télétravail est l'avenir. Avec le confinement, il s'est imposé de façon brutale et souvent sans préparation.

Et malgré tout, on constate que ça fonctionne !", se réjouit Jon Messenger, spécialiste des conditions de travail à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et auteur de plusieurs études sur le télétravail.

"La plus grande barrière, la résistance à la généralisation du télétravail, quand il est possible bien sûr, vient des managers. Il faut un vrai changement dans la culture de l'organisation ou de l'entreprise, dans la façon de superviser", explique-t-il.

"Certains managers se basent sur la présence, le nombre de chaises occupées dans un bureau, mais le seul fait d'être là n'est pas un critère pour mesurer des résultats. Il faut abandonner la politique du présentéisme et être très clair sur les objectifs et la mesure des résultats", poursuit-il.

A la tête d'une société LMBG Worklab, qui apporte des conseils en télétravail aux entreprises du privées ou du public depuis plus de 10 ans, Nathanaël Mathieu espère aussi que cette expérience, un peu "brutale", va permettre de débloquer des obstacles au télétravail. "Je pense que cette période un peu spéciale va engendrer de profonds changements.

C'est une opportunité à saisir pour bon nombre d'entreprises", a-t-il dit.

Dès le début du confinement en Europe, Jon Messenger a posté sur le site de l'OIT une vidéo qui résume quelques règles simples pour réussir son télétravail. Pour ce spécialiste, il y a deux maîtres mots, le soutien, que le management doit apporter aux travailleurs et la confiance.

La réussite du travail à distance réside aussi dans la préparation, note Jon Messenger, qui va bientôt publier un guide pour aider les entreprises et les salariés.

"Alors qu'entreprises et salariés ont dû s'adapter au télétravail en "mode crise", il est apparu que le premier défi a été d'assurer la connectivité et que "chacun ait à disposition les outils nécessaires au télétravail et sache s'en servir", indique M. Messenger.

"Contrairement à l'idée reçue que le télétravail diminue la productivité, on se rend compte que les gens ont tendance à travailler plus lorsqu'ils sont à distance, notamment parce qu'ils économisent sur les temps de transports et parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont aussi efficaces qu'au bureau", constate-t-il.

" On peut voir des burn-out chez des gens qui télétravaillent, la tendance est plutôt à en faire plus que moins", note Nathanaël Mathieu."Cela peut être aussi difficile pour des employés qui se rendent compte que leur travail n'était pas très utile. Le télétravail révèle très vite des dysfonctionnements que l'on ne voyait pas au bureau", ajoute-t-il.

Réduire les temps de trajets, c'est plus de temps pour soi, parfois pour le travail, mais c'est aussi moins de stress et une moindre empreinte carbone.

"Réduire les temps de trajets, c'est plus de temps pour soi, parfois pour le travail, mais c'est aussi moins de stress et une moindre empreinte carbone", explique un jeune chef d'entreprise qui gère aussi des espaces de co-working en France.

Pendant le confinement en France, environ 5 millions de personnes ont travaillé de chez elles, selon la ministre du Travail, Muriel Penicaud, qui les a invitées à continuer à télétravailler au moins jusqu'à l'été.

En Belgique, où près de 62% de la population active a télétravaillé pendant le confinement, 9 travailleurs sur 10 ont plébiscité le télétravail et souhaitent le poursuivre d'une certaine façon dans le futur, selon une étude menée par E.Bloom, une start-up belge.