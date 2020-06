Algérie: Réunion du gouvernement - Examen de projets de décrets exécutifs

Alger — Des projets de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs ont été examinés mercredi lors d'une réunion du gouvernement présidée en visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette réunion, il a été procédé à l'examen d'un projet de décret exécutif relatif au secteur de l'Agriculture et du développement rural, à l'examen d'un projet de décret exécutif relatif au secteur des Travaux publics et des transports ainsi qu'à la présentation d'une communication de la ministre de la Solidarité nationale et de la famille et de la condition féminine sur les perspectives de relance et le développement des activités sectorielles, précisent les mêmes services.

A cette occasion, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présente une communication relative à la situation sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), avant que le gouvernement n'entende un exposé du ministre de l'Agriculture et du développement rural relatif à la présentation du projet de décret exécutif fixant les règles applicables aux coopératives agricoles.

Ce texte présenté par le ministre chargé de l'agriculture, a pour objectif d'apporter les solutions et corrections adéquates aux contraintes, défaillances et lacunes constatées par les agricultures dans leur organisation en coopératives.

L'actualisation de l'encadrement réglementaire de ce mode de gestion en commun, pilier du développement agricole et de la sécurité alimentaire, trouve tout son sens et son importance dans les perspectives qu'il offre, notamment, aux petits agricultures, en termes d'efficacité de gestion des ressources et de facilité d'accès au marché, à la formation, aux technologies, aux innovations ainsi qu'aux services de vulgarisation.

Le gouvernement a, par la suite, entendu un exposé du ministre des Travaux publics et des Transports relatif à la présentation du projet de décret exécutif fixant les missions de l'Agence nationale de l'aviation civile.

Conformément aux directives du président de la République relatives à la mise en place de l'Agence nationale de l'aviation civile, lors du conseil des ministres du 3 mai dernier, le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret exécutif fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de cette agence.

Celle-ci aura pour mission principale d'assurer l'exercice des missions de l'Etat en matière de régulation, de contrôle et de supervision de toutes les activités de l'aviation civile. L'adoption de ce projet de décret permettra la mise en place effective de cette agence qui s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations de l'organisation internationale de l'aviation civile (OACI), qui appelle les pays membres à se doter d'un organisme autonome pour la gestion de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile, l'amélioration de la qualité des prestations offertes en matière de transport aérien ainsi qu'une meilleure prise en charge des droits des voyageurs.

Il a été rappelé à cette occasion, les principes fondateurs de la politique nationale de solidarité, à savoir : le principe de solidarité de la communauté nationale envers les catégories les plus vulnérables de la société, le renforcement des acquis sociaux à travers des mécanismes transparents d'aide, ainsi que l'actualisation permanente et le renforcement des outils juridiques dédiés à la protection sociale de cette frange de la population.

Le gouvernement a également entendu la communication du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur l'évolution de la situation sanitaire au niveau national liée au Covid-19 ainsi que sur les dispositions prises par les pouvoirs publics pour faire face à cette situation.