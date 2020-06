Soudan: En l'anniversaire du 3 juin, USA réitère son soutien au peuple soudanais

Khartoum — Le département d'État américain a publié un communiqué dans lequel il exprime le soutien et la solidarité de l'administration américaine avec le peuple soudanais dans sa quête pour obtenir la justice et pour mettre en place un meilleur gouvernement.

Les événements tragiques du 3 juin 2019 ont marqué un tournant dans la lutte du Soudan pour la démocratie. À l'occasion du premier anniversaire de ces événements, les États-Unis et de la communauté internationale sont solidaires du peuple soudanais pour honorer tous ceux qui ont subi la violence et la répression afin de parvenir à la liberté et de changer leur gouvernement et leur société pour le mieux, selon le communiqué.

Le communiqué a ajouté que les États-Unis apprécient les réalisations remarquables de la révolution pacifique du Soudan. Nous sommes aux côtés du peuple et des dirigeants du Soudan alors qu'ils cherchent à lutter contre la violence passée et à œuvrer pour «la liberté, la paix et la justice ». Nous attendons avec intérêt les résultats de l'enquête du gouvernement et les mesures prises pour tenir les responsables des morts et des blessés de tant de personnes.