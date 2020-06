Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Le premier cas confirmé de COVID-19 venait de Lubumbashi

Le tout premier cas positif de Covid-19 dans la province du Haut-Lomami a été identifié dans le territoire de Malemba Nkulu. D'après le commissaire chargé de la santé dans cette province, Elie Muyombi, le malade venait de Lubumbashi et il est déjà pris en charge.

« Localement depuis la notification il est dans un milieu approprié, il est en train d'être traité. On attendait le résultat de laboratoire de l'INRB pour réajuster sa prise en charge. Moi-même j'étais sur place le jour où on l'a notifié. On a procédé au prélèvement. Certes il y a eu un petit retard par rapport au feedback mais on a quand même les résultats. Nous sommes obligés. On avait déjà commencé et on continue à rechercher tous cas les contacts, les contacts directs et indirects », a expliqué Elie Muyombi.

Il demande à la population du Haut-Lomami de respecter et de faire respecter les gestes-barrières pour contrer la propagation de cette maladie.