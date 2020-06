Sénégal: Autonomisation des femmes et des filles - 376 millions de dollars dégagés par la Banque mondiale

Dans une note parvenue à notre rédaction, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) se félicite de l'approbation par la Banque mondiale de 376 millions de dollars supplémentaires, pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, en Afrique.

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale vient d'autoriser l'exécution de la phase 2 du projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD). Ce projet ambitieux et novateur, œuvre à accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre.

La Banque mondiale a octroyé un montant additionnel de 376 millions de dollars, portant son investissement global à 680 millions de dollars pour renforcer le capital humain et impacter le développement des pays africains, informe un communiqué parvenue à notre rédaction.

La Phase 2 du projet permettra d'intensifier les activités en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie et au Tchad et de les étendre à deux nouveaux pays : le Cameroun (75 millions de dollars) et la Guinée (60 millions de dollars).

En sus des axes stratégiques et interventions de la phase 1, l'intégration des lois et normes réglementaires, religieuses et coutumières, et la prévention et une meilleure réponse aux violences à l'égard des femmes seront mises au premier plan.

Les investissements permettront également de faciliter l'accès à des médicaments essentiels, y compris en ce qui concerne la délivrance de moyens de contraception au niveau communautaire, et de renforcer les capacités des sages-femmes à intervenir auprès des femmes et des adolescentes dans les zones rurales, précise le texte.

Par ailleurs, informe toujours le communiqué, le projet s'est enrichi, avec l'Union africaine (UA), d'un nouveau partenaire stratégique. Rassemblant 55 États, l'UA est la plus grande organisation intergouvernementale du continent et, à ce titre, elle constitue une enceinte de premier plan en faveur des transformations sociales et économiques.