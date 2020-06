Cote d'Ivoire: COVID-19/Plan de relance - Brassivoire aux côtés des acteurs de la restauration à Abobo et les femmes du vivriers

Brassivoire réaffirme son engagement sociétal en multipliant des actions de soutien et de solidarité en faveur des autorités, des opérateurs économiques et des communautés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la relance des activités.

Dans cette dynamique à la faveur d'une visite de sensibilisation aux respects des gestes barrières, la brasserie a rencontré, le 31 mai 2020, des acteurs de la restauration et des femmes du vivrier de la commune d'Abobo.

La délégation de la brasserie, conduite par Ouattara Dabila, Corporate Affairs Manager, a offert à l'Association des propriétaires et acteurs des « maquis », bars et restaurants d'Abobo (Apambra), des produits de son portefeuille. Et ce, dans l'optique de les soulager dans le redémarrage des activités de cette faitière.

Suite à ce geste, le président de cette association, Syndou Fofana a salué cette initiative. Et pris l'engagement d'œuvrer auprès de ses pairs pour la sensibilisation de tous les acteurs de la filière d'Abobo pour lutter contre le covid-19 à travers le respect des mesures sanitaires.

Il faut signaler que la brasserie a également soutenu la Fédération des artisans de Côte d'Ivoire, présidée par M. Tonian Amalaman.

Et ce, à travers des dons en dispositif de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, de masques, des seaux offerts à la fédération des femmes du vivriers de Côte d'Ivoire dirigée par Mme Irié Lou Colette. Afin de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions sanitaires.

Cette brasserie entend jouer pleinement son rôle de partenaire de référence de la croissance ivoirienne et œuvrer pour une reprise et relance des activités post Covid-19 dans le strict respect des mesures sanitaires.