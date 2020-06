Sénégal: COVID-19 à Matam - Le Dg de l'Artp offre des vivres et des produits hygiéniques

Dans le cadre de l'assistance du fait de la Covid-19, le directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes, Abdoul Doudou Ly vient d'offrir des vivres, des détergents et des kits hygiéniques à plusieurs couches de la communauté.

En présence des notabilités religieuses et coutumières, des représentants des jeunes et des organisations de femmes, le préfet du département de Matam, accompagné du sous-préfet de l'arrondissement de Ogo, a procédé dans le village de Doumga Ouro Alpha, au lancement de remise de vivres octroyés par le directeur général de l'Artp en guise d'assistance à de nombreuse familles vulnérables de la commune de Bokidiawé (où est originaire le Directeur de l'ARTP), non prises en compte au niveau des cibles du registre national unique et celles issues de l'extension des villages et des quartiers

. Un geste de bienfaisance qui vient à son heure, selon le chef de l'exécutif départemental, qui déclarera que « cette donation va soulager les populations éprouvées et accompagner plusieurs foyers vulnérables en facilitant la riposte préventive dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale élaboré par le Chef de l'Etat pour soutenir les ménages vulnérables ».

Le préfet du département Souleymane Ndiaye après avoir remercié, au nom du Chef de l'Etat, et encouragé le donateur a aussi loué sa participation, à l'échelle régionale, avec la contribution des dignes fils du Fouta à l'effort national dans le cadre de la lutte contre les conséquences de la pandémie, à hauteur de 47 tonnes de riz assortis de produits d'hygiène.

En plus du riz, les appuis du Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes étaient aussi composés de masques, de thermo-flashs, de gels hydro alcooliques, de gants, de savons et des équipements de protection ainsi que des désinfectants, destinés aux populations, aux forces de l'ordre et aux structures sanitaires de la région. Sur les 88 tonnes de riz mises à la disposition de la région depuis début avril pour couvrir les communes du département de Matam, Kanel et Ranérou, les 41 tonnes sont destinées aux nombreux villages de la commune de Bokidiawé.