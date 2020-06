Sénégal: Appui aux impactés de la COVID-19 - 3 milliards octroyés aux transporteurs...

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a décidé d'octroyer 3 milliards aux acteurs du transport touchés par la pandémie de la Covid-19. La décision a été prise hier, mercredi 3 juin, en Conseil des ministres.

«Confirmant la stratégie d'assouplissement graduel des mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19, le chef de l'Etat a instruit les ministres en charge des Transports terrestres et aériens, en relation avec le ministre de l'Intérieur, de travailler, avec les partenaires du secteur des transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir», indique le communiqué du Conseil des ministres parvenu à la rédaction hier, mercredi 3 juin.

Mieux, le président de la République a décidé d'affecter une enveloppe de 3 milliards de F CFA aux opérateurs des transports terrestres, ajoute la source. Le chef de l'Etat a, aussi, appelé les populations «à veiller au respect scrupuleux des règles établies dans le cadre de l'état d'urgence et de la lutte contre la pandémie de la Covid-19».

Par ailleurs, le communiqué du Conseil des ministres fait remarquer que Macky Sall a signifié aux ministres en charge de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, la nécessité, d'une part, de définir les modalités de redémarrage des activités pédagogiques dans les écoles, universités et établissements d'enseignement supérieur publics et, d'autre part, de renforcer l'accompagnement de l'Etat au fonctionnement adéquat des établissements privés.

Le Président de la République a également demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale de préparer une «évaluation prospective de la gestion sanitaire de la pandémie de la Covid-19».

De même, il a invité le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, à «procéder à l'évaluation sectorielle et financière de l'exécution du Fonds de Riposte et de Solidarité "Force Covid-19"».

1 MILLIARD AUX HORTICULTEURS ET 1,2 MILLIARD A LA FILIÈRE RIZICOLE

«Le chef de l'Etat, revenant sur le programme agricole et la résilience de l'économie rurale, a pris des mesures visant à accentuer la riposte et à atténuer les impacts négatifs de la crise sanitaire sur le secteur agricole.

Le président de la République a, à cet effet, informé de la mobilisation en urgence par l'Etat des montants d'un milliard et de 1,2 milliard F CFA destinés respectivement à la commercialisation de la production horticole en souffrance et à l'achat de matériels de récolte de riz», indique le communiqué.

En outre, Macky Sall a aussi décidé de «subventionner à 100% plus de 700 unités de matériels agricoles motorisés destinés aux femmes et jeunes porteurs d'initiatives agricoles».

La décision est prise dans le cadre du programme agricole 2020-2021, financé par l'Etat à hauteur de 60 milliards F CFA, explique la source.

«Le financement vise à faciliter la reprise des activités économiques du secteur dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Sociale (Pres)», poursuit-elle.

NOMINATION EN CONSEIL DES MINISTRES : Macky case Moussa Sy et Banda Diop

Le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, est nommé président du Conseil d'administration de la Société nationale du Port Autonome de Dakar (Pad), en remplacement d'Amadou Kâ. La décision a été prise hier, mardi, en Conseil des ministres.

Par la même occasion, le maire de Patte d'oie, Banda Diop, est promu directeur des Industries de Transformation de la Pêche au ministère des Pêches et de l'Economie maritime.

Les deux hommes politiques étaient tous d'anciens proches du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. C'est pendant la présidentielle de février 2019 qu'ils ont rallié le camp du président Macky Sall.

Aussi l'ancien ministre Abdou Fall est nommé président du Conseil administration de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat (Apix).

Alioune Dramé est le nouveau président du Conseil d'administration de la Maison de la presse. Bara Ndiaye est, quant à lui, devenu directeur de ladite structure.

A signaler que pour le cas de ce dernier, c'est juste l'appellation qui a changé. Il passe d'administrateur à directeur.