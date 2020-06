Congo-Kinshasa: COVID-19 - Brown David hausse le ton et invite la population au respect des gestes barrières

Préoccupé par cette crise sanitaire qui décime l'humanité, l'artiste musicien Brown David, à travers son single « I say no » (Je dis non), hausse le ton et dénonce à grand cri le développement exponentiel de cette pandémie qui défraie la chronique en dénonçant ses effets nocifs sur l'être humain. Dans ce même opus, l'amateur du RNB et de l'Afro-Pop invite les populations du monde entier à l'observance scrupuleuse des gestes barrières.

Cette maladie à coronavirus a paralysé le cycle normal de la vie mondiale en dictant farouchement sa loi. D'où, le secteur musical en est également secoué. Pour sa contribution participative à la lutte contre cette pandémie, l'artiste Brown David s'est servi de sa guitare ainsi que de sa voix angélique en larguant son opus « I say no » dans lequel il lève sa voix en guise de son apport actif à mettre hors d'état de nuire cette menace qui détruit l'humanité.

Vu le développement exponentiel du nombre des cas confirmés et de décès enregistrés à travers le globe, l'artiste fustige la façon dont chacun y met son opinion, dont la discrimination a pris place et le racisme s'est démarqué puis révélé chez de nombreux citoyens du monde.

«Parallèlement à cette situation désastreuse démontrant ses griffes mortelles aux peuples du monde, je pensais à l'avenir du monde à cheval à l'actualité et au passé... Je réalise que plus rien ne sera comme avant, si les hommes perdaient contre cette pandémie dont la haine et ses enfants (égoïsme, médisance, colère, racisme... ) que ce fléau a allumé dans les cœurs d'un bon nombre de gens. Et je dis non à tous ces vices parce que le monde mérite mieux que ceux-ci », a-t-il souligné.

L'artiste Brown David invite les citoyens du monde à la pratique des mesures préventives d'hygiène édictées par les instances sanitaires mondiales et nationales pour endiguer cette maladie.

Le single "I say no" est à découvrir sur toutes les plateformes de téléchargements digitales et le portail numérique mp3.culturecongo.com ainsi que dans certaines stations de radios et chaines de télévisions de la place. Il est également disponible sur la chaine YouTube de l'artiste (https://youtu.be/Hw54LCZpUno).

A titre de rappel, Brown David est un artiste musicien, auteur, compositeur et interprète congolais dont le style varie entre Rnb et Afro-pop. Il projette également la sortie de son EP Euphorie dans les prochains jours.