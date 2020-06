Angola: COVID-19 - Cacolo reçoit du matériel de biosécurité

Cacolo — L'administration municipale de Cacolo, dans la province de Lunda Sul, a reçu mercredi, du Bureau provincial de la santé, un lot de matériel de biosécurité, afin de servir la population et les techniciens qui travaillent dans les postes de santé, dans cette phase de lutte contre la pandémie de covid-19.

Le matériel se compose de gel hydro-alcoolique, d'alcool éthylique, de gants, de masques, de blouses jetables, de lunettes de protection et de divers antibiotiques.

À l'occasion, le directeur du bureau provincial de la santé, Viegas de Almeida, a déclaré que la livraison de ce matériel faisait partie du plan d'urgence pour lutter contre la pandémie et visait à garantir que les unités de santé soient préparées à d'éventuels cas positifs.

Concernant la situation épidémiologique de la commune, il la considère stable, appelant la population à continuer de se conformer aux mesures préventives, à rester à la maison et à ne sortir que pour des problèmes de santé ou à acheter des denrées alimentaires.

Pour sa part, l'administrateur municipal de Cacolo, Adérito Cahanga, a remercié le geste de la Direction de la Santé et a promis de mieux gérer le matériel, en faveur des techniciens et des personnes défavorisées de la région.

D'autre part, il a appelé les agents économiques et non seulement de la municipalité à provisionner en eau, en vivres et en matériel de biosécurité les familles défavorisées.

La municipalité de Cacolo est située à 141 kilomètres du siège de Saurimo, a une extension territoriale de 15.402 kilomètres carrés et plus de 36.185 habitants, qui sont principalement dédiés à l'agriculture et au commerce informel.