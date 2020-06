Angola: Le pays aligné sur la politique de l'ONU pour lutter contre le COVID-19

New York — L'Angola a salué ce mardi, à New York, les initiatives des Nations Unies et du groupe transrégional des États membres pour un cessez-le-feu dans tous les pays en conflit armé, ainsi que pour permettre un accès gratuit et complet aux fournitures médicales pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Ce sentiment a été exprimé par la Représentante permanente de la République d'Angola auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira, lors d'une session interactive sur l'impact des mesures coercitives unilatérales sur la lutte mondiale contre le nouveau coronavirus.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a lancé en mars un plan mondial de réponse humanitaire de 2 milliards de dollars pour lutter contre le covid-19 dans plusieurs des pays les plus vulnérables du monde, qui sera mis en œuvre par les agences de l'ONU, en partenariat avec des ONG internationales.

L'initiative vise à fournir du matériel de laboratoire essentiel pour tester les virus et les fournitures médicales, installer des stations de lavage des mains et lancer des campagnes d'information, ainsi qu'à aider à établir des ponts aériens à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine pour déplacer les travailleurs humanitaires et les fournitures médicales.

António Guterres a déclaré, à l'occasion, que le Covid-19 menaçait l'humanité tout entière, alertant que les réponses individuelles de chaque pays n'étaient pas suffisantes pour lutter contre la pandémie.

Dans son discours, la diplomate angolaise a également salué les décisions du G20 et des institutions de Bretton Woods visant à éliminer la dette de tous les pays pauvres du monde, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire mondiale.

La réunion visait à discuter de la manière dont des sanctions unilatérales motivées par des intérêts politiques, économiques et géostratégiques peuvent nuire à la capacité d'un pays, sous des sanctions longues et lourdes, de lutter contre le Covid-19, qui a déjà tué plus de 370 000 personnes et a infecté plus de 6,2 millions d'autres dans le monde.

La capacité des gouvernements sanctionnés à demander et à obtenir des fournitures médicales, des médicaments et des moyens de biosécurité, ainsi que des ventilateurs pour mieux répondre aux exigences sanitaires d'urgence de leurs populations qui sont déjà sous embargo, était un autre objectif de la réunion virtuelle.

L'ambassadrice Maria de Jesus Ferreira a déclaré que l'Angola soutenait toute initiative de la communauté internationale visant à instaurer une sorte de moratoire sur les sanctions unilatérales, pour permettre aux pays sous ce régime «d'avoir au moins la capacité d'obtenir des fonds pour acquérir des fournitures médicales et répondre aux besoins de leurs peuples en ces temps critiques et difficiles ».

Organisé par les Missions permanentes du Biélorussie, de la Chine, de Cuba, du Nicaragua, de la Russie, de la Syrie, du Venezuela et du Zimbabwe, le débat interactif a également connu la présence de l'ancienne présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies (73e session), Maria Fernanda Espinosa, de l'Équateur, promotrice de l'événement. Fin