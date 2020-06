Congo-Kinshasa: Ebola - « Peu probable » que l'épidémie de Mbandaka soit la même que celle dans l'Est

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé, jeudi, « peu probable » que la nouvelle épidémie d'Ebola à Mbandaka, la capitale de la province de l'Équateur, soit la même que celle qui prévaut présentement dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

« Nous travaillons avec l'Institut national congolais pour effectuer le séquençage des gènes et voir s'il s'agit de la même épidémie au Nord-Kivu.

Mais nous pensons que c'est très peu probable », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique lors de son point de presse virtuel consacré à la pandémie de Covid-19 sur le continent.

Mercredi déjà, le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait rappelé que le gouvernement congolais procédait « au séquençage du virus pour voir s'il est lié ou non à une précédente épidémie ».

La République démocratique du Congo a officiellement déclaré lundi 1er juin une onzième épidémie de fièvre hémorragique Ebola sur son sol, avec la résurgence d'un foyer dans le nord-ouest du pays. Cette épidémie vient s'ajouter à la dixième toujours en cours dans l'Est et qui a déjà fait plus de 2.280 morts.

Cette nouvelle épidémie de virus d'Ebola se trouve dans la même zone qu'une précédente épidémie en 2018, qui a été arrêtée en seulement 3 mois (entre mai et juillet 2018) à Mbandaka, dans la province de l'Equateur.

« Nous sommes très préoccupés par cette nouvelle épidémie à Mbandaka, où nous avons travaillé très étroitement avec le gouvernement en 2018 pour contenir la dernière épidémie », a d'ailleurs rappelé la Dr Moeti.

11 cas recensés jusqu'à présent dont 4 morts

« La dernière personne dont la présence du virus Ebola a été confirmée, a assisté à l'enterrement d'un des premiers cas, mais a été détectée dans la ville de Bikoro, à 150 kilomètres de Mbandaka », avait précisé hier le Dr Tedros lors de sa conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Selon l'OMS, 11 cas ont été détectés jusqu'à présent. Quatre d'entre eux sont morts et les sept autres reçoivent des soins.

En réponse à ce nouveau foyer d'Ebola, près de 50 intervenants de l'OMS et de ses partenaires du gouvernement et de l'UNICEF sont arrivés hier à Mbandaka.

Une autre équipe venant de Goma devrait arriver bientôt. L'Agence onusienne ajoute que 3.600 doses de vaccin anti-Ebola et 2.000 cartouches pour des tests en laboratoire y ont été expédiés.

Cette onzième épidémie d'Ebola en RDC vient s'ajouter à la dixième toujours en cours dans l'est du pays. En avril 2020, les autorités congolaises et l'OMS s'apprêtaient à déclarer la fin de l'épidémie en RDC, avant que la maladie ne refasse surface dans la ville de Beni.

« C'est à l'autre bout du pays, face à l'épidémie d'Ebola, que l'OMS et ses partenaires se battent depuis près de 2 ans dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Cela signifie que deux zones sanitaires sont maintenant touchées », a fait valoir le Dr Tedros.

Plus largement, l'OMS soutient que cette nouvelle épidémie d'Ebola est juste « un rappel important que même si l'OMS se concentre sur la réponse à la pandémie de Covid19 », elle continuera aussi « à surveiller et à répondre à de nombreuses autres urgences sanitaires ».