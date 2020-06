Ile Maurice: Agression d'un médecin au centre de quarantaine de Belle-Mare - Un serveur de 25 ans arrêté

Six jeunes de plus de 22 ans avaient malmené un médecin alors qu'ils étaient en quarantaine au centre de Belle-Mare. Les faits remontent au 24 mars. Et les représailles ne se sont pas fait attendre. Pas plus tard qu'hier, un serveur âgé de 25 ans et habitant de Poste de Flacq a été interrogé et arrêté au poste de police de Belle-Mare.

Le même jour, il a comparu devant la cour de Flacq sous une charge provisoire d'agression d'un agent de la fonction publique qui exerçait ses fonctions. Le suspect a toutefois été libéré sous caution.

L'agression a pour toile de fond le bruit que faisaient ces jeunes, des habitants de Poste-de-Flacq, qui jouaient des instruments de musique. Et c'est lorsque le médecin les a rappelés à l'ordre qu'ils se sont mis à s'en prendre à lui.

Dans la même soirée du 24 mars, une dispute a eu lieu et la caméra CCTV a été endommagée et un autre résident, agressé.