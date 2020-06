Cameroun: Adamaoua - L'Unicef au secours des écoles

Cette organisation onusienne a offert des dispositifs de lavage des mains, des cartons de savon et des gels hydro-alcooliques à la communauté éducative de cette région le 1 er juin dernier.

Lors de la rentrée du 3 e trimestre de l'année 2020 le 1 er juin dernier dans la région de l'Adamaoua, l'Unicef a émis le vœu d'une reprise des cours sans coronavirus. Dans cette logique, cette organisation onusienne a offert un important lot constitué de kits de protection anti-covid 19 à la communauté éducative de cette région. Ces kits de protection constitués de 2265 dispositifs de lavage des mains, de 4757 gel hydro-alcooliques, de 2606 bidons pour stockage d'eau et de 565 savons de 265 g et 48 cartons de savon ont été distribués aux délégations régionales de l'Education de base, de la Jeunesse, de l'Emploi et des Enseignements secondaires.

« Le dispositif de riposte est éloquent car il va améliorer le climat sécuritaire de la rentrée scolaire », a estimé Assana Mathias, délégué régional des Enseignements secondaires pour l'Adamaoua. Après la réception de ce don, la communauté éducative a promis de l'utiliser à bon escient afin de limiter la propagation de cette pandémie. Dans les établissements secondaires, 1100 salles de classe concernées par cette rentrée du troisième trimestre ont reçu chacune, un dispositif de lavage des mains.

Tandis que dans les écoles primaires, 12 88 salles de classes ont été dotées chacune de kits de protection anti-covid-19 pour garantir la santé des élèves. « Nous remercions l'Unicef-Cameroun pour ce geste. Ce matériel va nous permettre de limiter l'impact négatif de la pandémie », a confié Léopold Djamen Ymga, délégué régional de l'Education de base pour l'Adamaoua.

A cette occasion, le gouverneur de la région de l'Adamaoua, Kildadi Taguiéké Boukar a invité les uns et les autres à renforcer la surveillance épidémiologique et les mesures de prévention. Bien que la situation soit sous contrôle, le patron de la région a exigé la poursuite et l'intensification des actions de protection afin que les élèves soient épargnés de cette maladie.