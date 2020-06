Cameroun: Est - Des kits pour protéger la communauté éducative

Deux jours avant la reprise des cours, l'Unicef a fait don de kits de protection aux enseignants et élèves des classes d'examen de la région

Les responsables de l'Unicef à l'Est ont solennellement remis, récemment à Bertoua, du matériel de protection afin de lutter contre la propagation du coronavirus, aux responsables de la communauté éducative de l'Est. Ainsi, 1300 écoles primaires et secondaires, 28 centres multifonctionnels de promotion des jeunes et 27 centres de formation ont reçu, en présence des autorités administratives de la région, des dispositifs de lavage des mains, des gels hydro-alcooliques pour les enseignants, des cartons de savon et des bidons de recharge des dispositifs de lavage des mains.

Tenant compte de la spécificité de l'épidémie qui rend les zones de forte densité à haut risque, les donateurs ont ciblé plusieurs écoles de Bertoua, Garoua-boulai et Mindourou, des localités les plus touchées par la maladie, pour la désinfection par fumigation. En effet, ce sont ces trois localités de la région de l'Est qui comptent à ce jour le plus grand nombre de personnes infectées par le Covid-19. Selon les autorités sanitaires, jusqu'ici la région de l'Est compte deux malades de coronavirus âgés de moins de 15 ans. L'un vit à Bertoua et l'autre à Mindourou. « Nous souhaitons que la reprise des cours se fasse dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.

Au délà de la distribution des kits de protection et de la désinfection des écoles, nous effectuons un travail de mobilisation communautaire pour sensibiliser les parents et les élèves sur les mesures à prendre pour la protection des enfants au sein et sur le chemin de l'école », a déclaré Wally Badiane, chef de bureau zone Unicef-Bertoua. Après avoir remercié les donateurs, le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo a demandé aux bénéficiaires de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et de faire bon usage de ces kits de prévention .