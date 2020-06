Congo-Brazzaville: COVID-19 - Jean François Kando appelle au respect des mesures barrières

Le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean François Kando, a invité les Ponténégrins à observer srictement les mesures barrières à l'occasion de la neuvième session ordinaire ouverte il y a quelques jours.

La covid-19 est une maladie redoutable qui attaque tout le monde sans distinction aucune. La situation épidémiologique à travers le monde montre que même les pays les plus puissants n'ont pas pu résister à ce virus. Pour le député-maire de la ville de Pointe-Noire, cette situation devrait permettre aux Ponténégrins de réfléchir et surtout de prendre de bonnes décisions individuelles et collectives afin d'éviter à leur ville une hécatombe.

Pour barrer la voie à cette maladie, le premier citoyen de la ville a enjoint les administrateurs-maires, chacun en ce qui le concerne, de poursuivre la sensibilisation accrue de la population dans leur circonscription administrative respective. « La situation épidémiologique de la pandémie dans notre pays et l'évolution des chiffres dans notre ville ne laissent aucune place au renoncement des mesures barrières et au relâchement dans les comportements préventifs individuels et collectifs », a-t-il dit.

Aussi Jean François Kando a-t-il attiré l'attention des Ponténégrins sur le fait que le déconfinement ne signifie nullement que la pandémie est finie. « Le virus est là, toujours virulent et mortel. A nous tous de respecter toutes les mesures édictées par le gouvernement de la République afin que notre pays soit sauvé, j'en appelle à tous, au respect strict des mesures dites barrières, de distanciation sociale et de port obligatoire du masque afin de sauver la ville et notre pays », a déclaré Jean François Kando.

Par ailleurs, Le conseil départemental et municipal va profiter de la saison sèche pour accélérer les travaux d'urgence entrepris il y a quelque temps dans la ville, mais qui ont connu un ralentissement du fait de la covid-19. La dixième session ordinaire de septembre prochain donnera à ce dit conseil l'occasion d'apprécier les efforts fournis à travers la visite guidée des chantiers organisée à cet effet. Notons que cette session a aussi donné l'opportunité aux élus locaux d'examiner quelques affaires au nombre desquels figure en bonne place le rapport d'activités de l'intersession du bureau exécutif et les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2019.