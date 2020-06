Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de 2021 - Le Parti congolais du travail annonce les couleurs

Le Parti congolais du travail vient de mettre en place une commission chargée d'élaborer sa stratégie électorale en vue de la présidentielle de l'an prochain.

Présidée par le secrétaire aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme, Joseph Mbossa, cette commission a été mise en place récemment par le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa. Elle est, en effet, composée d'un bureau de cinq personnes et une vingtaine de membres. Au niveau du bureau, Joseph Mbossa est supplée par Gabriel Ondongo et Pierre Mabiala, respectivement premier et deuxième vice-président. Adelaïde Yvonne Mougany en est le rapporteur et Serge Itoua, secrétaire.

Parmi les membres, on compte Esther Gayama Ahissou, Thierry Lézyn Moungalla, Jean Jacques Bouya, Fernand Sabaye, Denis Christel Sassou N'Guesso, Anatole Collinet Makosso, Arlette soudan Nonault, Rigobert Maboundou et Maryse Chantal Itoua-Apoyolo.

En mettant en place cette structure au moment où l'on observe une trêve politique dans le pays suite à la pandémie de coronavirus, le PCT vient de donner un signal fort à ses adversaires, surtout ceux qui plaident pour le report du scrutin présidentiel prévu en 2021.

Notons que le PCT a déjà désigné son candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit de son président du comité central, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Le programme d'activités 2020 adopté en début d'année lors de la session inaugurale du comité central faisait de l'élection présidentielle, le défi politique le plus éminent.

« Notre candidat à l'élection du président de la République en 2021, Denis Sassou N'Guesso, doit gagner sans ambiguïté. C'est notre ambition noble et légitime pour laquelle nous devons dans l'unité, la discipline et la cohésion, faire preuve d'engagement, de détermination, d'ingéniosité et de don de soi », déclarait le secrétaire du PCT, Pierre Moussa, précisant que le parti avait suffisamment des ressources intellectuelles, morales et politiques pour y parvenir.

Il insistait également sur la nécessité de mettre en ordre de bataille, très tôt, les troupes afin d'atteindre les objectifs escomptés. « Pour ce faire, nous devons faire passer notre candidat de façon saine. Ce sera une compétition électorale libre, saine, loyale et pacifique qui va se dérouler entre citoyens congolais », soulignait-il.