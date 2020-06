Gabon: CAN seniors dames de handball - La 3e édition de la Coupe Edith-Lucie-Bongo-Ondimba repoussée en 2021

La Confédération africaine de handball (Cahb) a, au terme de sa réunion du Comité exécutif du 29 mai, décidé de reprogrammer ses compétitions mises en stand- by à cause de la pandémie du coronavirus

La Cahb a ainsi repoussé la 24e Coupe d'Afrique des nations seniors dames à l'année prochaine. La 3e édition de la Coupe Edith-Lucie- Bongo-Ondimba se tiendra en effet du 11 au 20 juin 2021 au Cameroun. Cette compétition qui succède à celle organisée par le Congo en 2018 était initialement prévue du 29 novembre au 9 décembre cette année. La compétition du Cameroun permettra pour la première fois à l'Afrique de qualifier cinq représentantes à la prochaine phase finale de la Coupe du monde qui aura lieu du 2 au 19 décembre 2021 en Espagne. Cette annonce a été faite lors de la clôture de la 23e CAN à Brazzaville.

La dernière édition de la CAN seniors dames , rappelons-le, a été remportée par l'Angola qui avait battu en finale au gymnase Nicole-Oba, à Talangaï, le Sénégal sur un score de 19-14. Les Palancas Negras décrochaient alors leurs treizièmes titres continentaux après 1989, 1992, 1994,1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016 et 2018. Les sélections qualifiées auront à cœur le défi de mettre un terme à la suprématie angolaise qui dure depuis plusieurs années. Lors de ses seize dernières années, l'Angola n'a perdu le titre qu'à deux reprises notamment en 1996 et 2014. Les Diables rouges, quatre fois championnes d'Afrique(1979, 1981, 1983 et 1985) et deuxième sélection la plus titrée après l'Angola, devraient profiter de ce report pour parfaire leur préparation en vue de retrouver la finale qu'elles n'ont plus disputée depuis 2000. En marge de cette CAN , la Cahb organisera du 11 au 15 juin le symposium des entraîneurs des équipes nationales.

La Cahb a aussi communiqué la nouvelle date de la 27e CAN juniors hommes. Elle sera organisée du 6 au 12 décembre 2020 au Maroc. Selon le règlement, seuls les joueurs nés en 2000 y prendront part. Le Maroc abritera aussi la 16e édition de la CAN des cadets. La compétition sera lancée un jour après la clôture de celle des juniors, c'est-à-dire le 13 décembre pour finir le 19 du même mois. La Cahb précise que seuls les joueurs nés en 2002 participeront à ce tournoi. L'instance qui gère le handball africain a aussi retenu la période du 13 au 22 novembre en Egypte pour l'organisation du 42e championnat d'Afrique des clubs champions seniors hommes et dames. La date de la 27e Supercoupe reste à déterminer alors que la 36e coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe qui devrait se tenir en Algérie a été définitivement annulée. Le stage de passage de grade continental qui se déroulera en Côte d'Ivoire compte parmi les activités dont la période n'a pas été indiquée.