Congo-Brazzaville: La FEC et l'Unicef s'unissent contre la COVID-19

Les deux institutions viennent de signer un partenariat, le jeudi 4 juin, dans le cadre de la riposte à cette pandémie déclarée au pays depuis le 10 mars.

Ce partenariat vise, entre autres, à minimiser l'impact de cette maladie sur les familles. C'est dans ce cadre que plusieurs entreprises affiliées à la Fédération des entreprises du Congo (FEC) œuvrent pour vaincre cette maladie. La FEC soutient les deux projets de l'Unicef, à savoir l'impression des cahiers d'exercice et la confection des masques. « La FEC s'est engagée à accompagner le gouvernement de la RDC et l'Unicef dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs entreprises privées sont déjà fortement impliquées dans ces deux initiatives », a souligné M. Kimona Bononge, administrateur délégué de la FEC.

Pour sa part, le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder, a salué l'engagement de la FEC et reste convaincu que par son intermédiaire, de nombreuses entreprises privées la rejoindront dans la lutte contre le coronavirus. L'on se souviendra qu'au début de la pandémie, l'Unicef avait appelé le secteur privé à adhérer aux projets de confection de masques réutilisables et d'impressions de cahiers d'exercices pour les élèves du primaire et du secondaire. Adhérent à ce projet, la FEC a imprimé cent exemplaires des cahiers d'exercices et confectionné cent masques de protection à distribuer à ses employés et leurs familles.

L'impression des cahiers d'exercices permettra aux enfants qui n'ont pas accès aux médias basés sur des technologies comme la radio, la télévision ou l'internet de continuer leur apprentissage. La confection des masques de protection permettra non seulement aux entreprises de continuer leurs activités mais aussi de protéger leurs employés contre le coronavirus. Dès le mois de mars, les entreprises de téléphonies Airtel, Vodacom, Orange et Africell se sont engagées dans la lutte contre le coronavirus en facilitant la mise en place des numéros vert 101,109 et 110 qui permettent aux communautés de poser des questions et obtenir des réponses en temps réel. D'autres se sont illustrées dans la distribution des produits désinfectants et lave-mains.