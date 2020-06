Congo-Brazzaville: Musique - Werrason veut « chasser le corona »

L'artiste congolais vient d'annoncer via son compte Facebook la sortie du titre « Chasser le Corona ». Ce dernier sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement d'ici la fin de ce mois.

« Pour annonce, le 30 mai, vous aurez ma chanson "Chasser le Corona" comme single en rapport avec la situation actuelle. J'y attacherai un bonus "This is party », a fait savoir le musicien sur la plateforme de Mark Zuckerberg.

En dépit de ses actions sociales réalisées pendant cette période de confinement à Kinshasa en RD Congo, l'artiste a livré des concerts virtuels via sa chaîne YouTube pour le plaisir de ses milliers de fans.

Par ailleurs, il a mis à la disposition des artistes musiciens en herbe une maison de production sous label « Werrason Music ». L'artiste concrétise ainsi son projet de soutenir et promouvoir de jeunes talentueux artistes.

Ledit label devait ouvrir ses portes le 30 mai à Kinshasa « Avec la vente en ligne ce 30 mai du tube Chasser le corona et de l'opus This is the party, le label Werrason Music voit le jour officiellement », a écrit l'artiste sur son compte officiel Facebook.

En plus de la vente des supports audio et vidéo, la structure se charge aussi de l'organisation des concerts sur le plan international et national, de la protection des droits des artistes, de l'enregistrement des œuvres, l'inscription et le suivi des artistes aux Awards internationaux et leur propulsion. Cette initiative est un coup de pouce que Werrason donne aux artistes en herbe en quête des producteurs professionnels.