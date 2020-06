Congo-Brazzaville: Un an de plus pour Chris Malonga et Will Césaire Matimbou

Arrivé en janvier 2019 au FC Martigues, Chris Malonga va rester une saison dans les Bouches-du-Rhône. L'ancien international congolais, âgé de 32 ans, a en effet renouvelé son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2021.

Avant l'interruption du championnat, le natif de Sens, passé par Nancy, Monaco, Lausanne, Guimarães et Laval, avait disputé 19 matches, dont 11 comme titulaire, pour 1 but marqué (3 buts en 11 matches entre janvier et juin 2019).

Après 21 matches joués, le FC Martigues était 5e du classement.

En National 2 toujours, Will Césaire Matimbou poursuit également avec son club actuel, l'Entente-Sannois-Saint-Gratien, 12e du groupe B.

Formé au PSG dont il a défendu les couleurs jusqu'en U19, l'international U23 n'a pris part à aucun match de National 2 la saison écoulée. En revanche, il a été aligné en Coupe de France et a rendu deux copies remarquées lors des 7e et 8e tours face à Sainte-Geneviève et Croix.

En 32e de finale, il avait maintenu son équipe à flot malgré la défaite face à Epinal (0-1).