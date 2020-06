Sud-Soudan: Beauté - Nyakim Gatwech intègre le Guinness des records

Originaire du Sud-Soudan, la jeune femme a été récemment inscrite dans le livre Guinness des records en tant que femme à la peau la plus noire au monde.

Mannequin internationale, Nyakim Gatwech fascine le regard à cause de la couleur de sa peau ébène très foncée. Une valeur sûre qui lui a valu le surnom « Queen of the dark », autrement la reine de l'obscurité. Née en 1993 en Ethiopie, Nyakim Gatwech est arrivée aux Etats-Unis d'Amérique à l'âge de 14 ans. Trois ans plus tard, elle participe à un défilé de mode local qui fait naître en elle la passion pour le mannequinat.

Belle et captivante par la couleur de sa peau, Nyakim Gatwech devient très vite sollicitée dans le domaine de la mode. Pourtant ce chemin de gloire n'a pas été de tout repos à cause des critiques et remarques racistes. En effet, la jeune femme de 27 ans a dû faire face à de nombreuses railleries dans son environnement avant d'apprendre à assumer sa différence et à embrasser sa beauté et sa pigmentation. « Les autres mannequins me prenaient pour cible à cause de ma couleur de peau. J'ai entendu des commentaires tels que va prendre une douche, tu es sale; souris, histoire qu'on puisse te voir. Tout au long de ma scolarité, je me disais quelquefois que ma peau est un problème. Est-ce que je peux l'enlever », a-t-elle déclaré.

Le combat personnel de Nyakim Gatwech devrait inspirer de nombreuses africaines qui se dépigmentent continuellement la peau. Engagée, elle lutte désormais pour faire la promotion de la richesse culturelle de son pays et invite toutes les personnes victimes de harcèlement, racisme ou moquerie à briser le silence pour stopper ce genre de comportements dans la société. « Il faut apprendre à s'aimer. Si je m'aime moi-même, ce que les autres disent ne m'atteindra pas. A cet effet, ils finiront éventuellement par se lasser et arrêter d'eux-mêmes », avait-elle partagé dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Notons que le livre Guinness des records est un livre de référence, publié une fois par an et recensant une collection de records du monde reconnus au niveau international, qui sont à la fois des prouesses humaines et naturelles.