Congo-Brazzaville: COVID-19 - Les jeunes congolais proposent des alternatives innovantes

Lors d'une visioconférence tenue récemment par l'association « Les jeunes cadres », quatre Congolais ont présenté des produits innovants afin de lutter contre le coronavirus.

« Nous jugeons opportun de montrer à l'opinion publique ce que la jeunesse fait et sollicitons la valorisation de ce capital humain. Les inventions présentées sont des plus pertinentes et visent à améliorer les conditions de vie des populations. Cette pandémie impose un changement de paradigme et perceptiblement une nouvelle façon de vivre et ces jeunes proposent des alternatives adéquates afin que notre société réponde à ce nouveau défi », a indiqué Florian Koulimaya , le président de l'association « Les jeunes cadres ».

Cette visioconférence a permis à Odin Diakamona, David Nzassi, Huster Akiera et Luvick Otoka de mettre en valeur leur créativité dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Chacun devant son ordinateur a expliqué au jury, composé d'Alain Akouala (ancien ministre), Dior Linvani (Expert-comptable), Véronica Kayembe, (chargée de la communication à l'UNFPA), Loïc Mackosso et Guy Patrick Massoloka, la quintessence et l'objectif de leur invention.

L'Initiateur de Kanda FM, Odin Diakamona a indiqué que ce media qui fonctionne à travers WhatsApp met à la disposition des Congolais des informations et conseils fiables et vérifiés sur la covid-19. Pour sa part, David Nzassi a présenté un portique désinfectant avec un dispositif de prise de température, un téléphone intégré afin d'appeler les urgences s'il y a un cas suspect, un purificateur ainsi qu'un dispositif de lavage de main le tout fonctionnant automatiquement sans une manipulation humaine en près d'une minute.

Huster Akiera, quant à lui, a conçu des visières destinées au personnel soignant ainsi que des cache-nez pour les ménages, le tout conçu par le biais d'une technologie 3D. « Au départ, c'était pour travailler avec nos services sanitaires et mettre mon expertise à leur disposition afin de contribuer à la lutte contre la covid-19, l'idée étant de protéger nos citoyens avec du contenu local », a déclaré le jeune innovateur.

En dernier lieu, Luvick Otoka a présenté une invention dénommée Luzabu Trans Spray. « Nous ciblons tous les moyens de transport en commun comme individuel (les taxis, bus, avions, trains, bateaux et bien d'autres) qui sont les canaux les plus directs de propagation du virus », a -t- il expliqué afin de séduire le jury. Appréciant le dynamisme et l'esprit créatif de ces jeunes, Dior Linvani leur a suggéré de se rapprocher de ses services afin qu'ils conçoivent ensemble des business plans conformes et attrayants pour une probable quête de financement. Pour sa part, Michèle Karambiri a promis d'apporter son expertise dans la stratégie de communication de ces projets.