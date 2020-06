Guinée Equatoriale: La Représentante de l'OMS est invitée à quitter le pays

Brazzaville — Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de la Guinée Equatoriale a informé le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique que son chef de bureau, Dr Triphonie Nkurunziza, doit quitter Malabo au plus vite. L'OMS trouve cette décision regrettable.

Dr Nkurunziza est une experte en santé, une dirigeante et une gestionnaire expérimentée, qui a mené le programme de santé maternelle du Bureau régional pendant de nombreuses années et a été ministre de la Santé dans son propre pays. Elle a dirigé le travail de l'OMS en Guinée Equatoriale, y compris le soutien à la réponse au COVID-19. L'OMS a pleinement confiance en sa compétence, son engagement et son intégrité.

Il y a eu un malentendu sur les données, que l'OMS a proposé de clarifier. L'OMS tient à préciser que Dr Nkurunziza n'a pas falsifié les chiffres du COVID-19.

L'OMS continuera à soutenir la Guinée Equatoriale et les populations de tous les États membres dans la réponse au COVID-19, ainsi que sur d'autres questions sanitaires prioritaires, conformément au Règlement sanitaire international (RSI). L'Organisation s'engage à améliorer la santé de tous et à sauver des vies, partout et en toutes circonstances.