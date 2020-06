Ile Maurice: Le NPF aboli, seuils d'exemptions sur le revenu rehaussés

Les seuils d'exemptions pour l'impôt sur le revenu ont été rehaussés comme suit:

Rs 15 000 de plus pour un contribuable avec deux dépendants

Rs 50 000 de plus pour un contribuable avec trois personnes à charge

Rs 80 000 de plus pour un contribuable ayant quatre personnes ou plus à charge

Par ailleurs, la contribution au National Pension Fund a été remplacée par la Contribution Sociale Généralisée. A partir du 1er septembre, les employés touchant Rs 50 000 et moins contribueront 1,5% de leur salaire à ce nouveau fonds et l'employeur y ajoutera 3%. Ceux avec un salaire de Rs 50 000 et plus contribueront 3% et l'employeur rajoutera 6%.

Pourquoi ce changement? Le grand argentier explique que sous le système actuel, un employé contribue 3% de son salaire de base. Donc, s'il touche le salaire minimum, il paye Rs 306 alors que celui qui est rémunéré à hauteur de Rs 1 million paie Rs 562. «Cela montre bien combien le système du NPF est injuste» a dit Renganaden Padayachy dans son discours.

Ce nouveau système sera plus équitable et bénéficiera aux PME ainsi qu'à ceux au bas de l'échelle. Le travailleur qui est au salaire minimum ne paiera que Rs 153 et celui qui touche Rs 25 000 paiera Rs 375 au lieu de 562. 70% des travailleurs cotiseront moins que sous la NPF.