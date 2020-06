Ile Maurice: Rs 12 milliards pour 12 000 unités de logements sociaux

D'une pierre deux coups. Investir Rs 12 milliards pour la construction de 12 000 unités de logements sociaux à travers l'île sera bénéfique non seulement pour relancer le secteur de la construction, mais aussi aidera à résoudre le problème de logement. Ce projet se réalisera sur les trois prochaines années.

De plus, le barème des revenus pour en bénéficier a aussi été modifié. 1 800 unités seront destinées aux familles dont les revenus ne dépassent pas Rs 10 000. Le gouvernement financera 80% du coût. Quant à celles qui touchent entre Rs 10 000 et Rs 30 000, 5 200 unités leur seront réservées et elles devront prendre en charge 33% du prix de construction.

Les familles dont les revenues oscillent entre Rs 30 000 et Rs 45 000, elles, devront financer 60% du prix. 3 500 unités leur seront destinées. Finalement, pour les familles font la fourchette de revenue se situe entre Rs 45 000 et Rs 60 000, elles auront 1 500 unités et le gouvernelent subventionnera 30% du coût de construction.