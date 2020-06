Sénégal: Projet d'aménagement des routes Demette-Cas-Cas et Louga-Ouarack - La convention de financement signée par Amadou Hott et Christian Adovelande

Christian Adovelande, président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Amadou Hott, ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, ont signé la convention de financement du Projet d'aménagement des routes Démette-Cas Cas et Louga-Ouarack.

Selon un communiqué de presse, ce prêt a été accordé par le Conseil d'administration de la Boad au cours de sa 116e réunion tenue par visioconférence le 25 mars 2020.

L'opération a pour objet l'aménagement et le bitumage de la route Démette-Cas Cas sur une largeur de plateforme de 10,20 m en section courante et une longueur de 35km, afin de rendre fonctionnel la boucle Ndioum-Halwar-Démette-Cas Cas, Saldé Pété - RN2 (Pété Ndioum), longue de 268km, dont les autres sections bénéficient déjà du financement de la Bad, de la Bid, du Fonds d'Abu Dhabi et du Fonds de l'Opep.

L'autre objectif consiste à la la réhabilitation de la section de route Louga-Ouarack sur une largeur de plateforme de 10,20m en section courante et une longueur de 27,5km permettra de boucler le financement de la route Louga-Dahra dont le premier tronçon a été financé en septembre 2019.

«Ce financement global d'un montant de 25 milliards de FCFA entre dans le Programme prioritaire de désenclavement (Ppd) entrepris par le Gouvernement dans le cadre du Plan Sénégal émergent (Pse). Ce projet est essentiel au désenclavement de l'Ile à Morphil. Il entre dans le cadre de la politique d'équité territoriale du Gouvernement et vise à assurer l'accessibilité des zones de production en toutes saisons », ajoute la même source.