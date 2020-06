Maroc: L'INDH contribue pour 4,2 millions de DH à la lutte contre le COVID-19 à Béni Mellal

Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Béni Mellal a alloué environ 4,2 millions de DH pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, et ce dans le cadre de la mobilisation nationale globale pour lutter contre les répercussions socioéconomiques de la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes et pour atténuer les effets induits par la pandémie, il a été procédé à l'achat de paniers de produits alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales destinés aux nouveau-nés et aux femmes enceintes, en particulier ceux issus du milieu rural et semi-urbain relevant de la province de Béni Mellal pour un coût total d'environ 892.000 dirhams.

Sur un autre volet, et en vue de soutenir le secteur de la santé, surtout la santé maternelle et infantile, et afin de réunir toutes les conditions nécessaires et conformes aux mesures de précaution et de prévention contre le Covid-19, des équipements médicaux visant à améliorer les services fournis par les centres de santé de proximité ont été acquis, pour un coût global d'environ 426.000 dirhams, en plus de la réhabilitation et de l'équipement des espaces d'accueil des femmes enceintes et des nouveau-nés, notamment dans les maternités (377.000 DH).

Conformément aux mesures initiées par les autorités publiques relatives à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, et au vu de la conjoncture sanitaire actuelle marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19 exigeant une prise en charge particulière de certaines catégories en situation de vulnérabilité, il a été décidé d'allouer une enveloppe de 2,5 millions de DH, et ce dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de précarité, afin de soutenir la gestion des espaces de prise en charge et d'accueil de cette catégorie, notamment les personnes âgées sans revenus, les personnes sans-abris, les enfants à besoins spécifiques, les personnes abandonnées et les patients atteints d'insuffisance rénale.

Ces initiatives interviennent dans cette conjoncture difficile liée à la propagation du nouveau coronavirus et découlent de l'importance accordée par les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain à la province de Béni Mellal en vue de soutenir le secteur social, notamment dans son volet sanitaire, en ce sens que plusieurs programmes ont été mis sur pied pour renforcer et élargir l'offre de santé dans la région, tels la création de nouvelles structures de santé et le renforcement du parc ambulancier.