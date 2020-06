Cote d'Ivoire: Albert Flindé - "Cette année est une année décisive à bien des égards, surtout dans quatre mois"

Albert Flindé, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur a effectué le mercredi 3 juin 2020 une visite de travail dans les locaux de la Commission nationale du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Cn-Maep) à Abidjan-Les Deux-Plateaux.

« Je suis aussi venu pour mieux comprendre le fonctionnement de la Cn-Maep pour pouvoir mieux la noter surtout quand on sait que son président a des relations au plus haut sommet de l'État. Cette année est une année décisive à bien des égards, surtout dans quatre mois. Comment la Cn-Maep va-t-elle se tenir ? Parce que le président Ouattara tient à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire », a dit Albert Flindé. Il a félicité le président du Cn-Maep pour le travail abattu depuis longtemps.

Avant lui, Bernard Konan, président de la Cn-Maep, a dit : « C'est le 10 juin 2019 qu'un Décret a été pris pour créer la Cn-Maep. Le Maep est un instrument auquel adhérent volontairement les États-membres de l'Union africaine en tant que mécanisme africain d'auto-évaluation. Le mandat du mécanisme africain d'évaluation entre pairs consiste à s'assurer que les politiques et pratiques des États-parties sont conformes aux valeurs convenues dans le domaine de la gouvernance politique, économique et des entreprises, ainsi qu'aux codes et normes de la Déclaration sur la gouvernance démocratique, politique, économique et des entreprises.

Basé en Afrique du Sud, le Maep est un instrument accepté mutuellement par les États-parties pour leur autoévaluation puis par leurs pairs. Son objectif fondamental est d'encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la stabilité politique, une croissance économique élevée, un développement durable et une intégration économique sous-régionale et continentale accélérée grâce au partage des expériences et au renforcement des meilleures pratiques et des acquis, y compris l'identification des lacunes et l'évaluation des besoins dans le domaine du renforcement des capacités. Nous sommes en train de préparer un document de référence du plan national de gouvernance que vous aurez le 31 juillet 2020 ». Au nombre des doléances, le président Bernard Konan a demandé un siège plus adaptés que l'actuel.