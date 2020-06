Cote d'Ivoire: COVID 19 et examens scolaires - Voici les nouvelles dates et dispositions, l'examen du CEPE supprimé

Dernère publication 05/06/2020 à 01:23 min

Kandia Camara ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a rendu public le jeudi 4 juin 2020 à son cabinet à la cité administrative au Plateau, le nouveau calendrier des examens à grand tirage.

Pour les élèves en classe de CM2, l'examen de fin d'année (CEPE) a été annulé, a annoncé la ministre. Leur évaluation pour l'entrée en 6ème se fera avec les évaluations faites en classe.

« Une évaluation sommative formelle, consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption, serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans.

L'observance des mesures barrières, recommandées pour la lutte contre la covid 19, pourrait s'avérer difficile dans 2.323 centres d'examens devant accueillir 583.480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents, du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôles continus et des examens blancs pour l'admission en sixième sur la base de l'obtention de 85 points sur 170 soit une moyenne de 10/20(... ), a été décidée. Les deux examens blancs annuels dont le dernier est prévu le mardi 23 juin 2020, obéissent au même format que l'examen du CEPE. L'évaluation des élèves se fait à partir de l'Enseignement Préscolaire et Primaire qui contrôlent l'effectivité de sorte à assurer l'égalité des chances et l'équité pour tous »

Pour le BEPC et le test d'orientation, 503 472 candidats vont composer dans 799 centres d'examen. Les Épreuves physiques et sportives auront lieu du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Les Épreuves orales se tiendront du mercredi 8 au samedi 11juillet 2020, et les épreuves écrites y compris le Test d'orientation en seconde auront lieu du lundi 13 au mercredi15juillet 2020. La proclamation des résultats est prévue pour le mardi 28juillet 2020.

Au niveau du baccalauréat, il y'a 318 995 candidats répartis dans 506 centres d'examen. Les épreuves physiques et sportives se tiendront du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020.

Quant aux épreuves orales et pratiques, ceux du Bac technique vont composer du mercredi 15 au samedi 25juillet 2020 ; le Bac artistique du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020, et ceux de l'enseignement général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020 ».

Pour ce qui est des épreuves écrites, la période des compositions est prévue du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. La proclamation des résultats se fera le vendredi 14 août 2020 ».

Pour le sort des élèves des classes intermédiaires, la ministre a révélé qu'ils seront soumis au cours à distance. « Il y a une décision qui sera prise dès la semaine prochaine après la décision du conseil des ministres. Mais je voudrais vous informer que nous allons commencer bientôt les cours en ligne à distance, à la télé et à la radio au bénéfice de ces élèves ».

Ernest F