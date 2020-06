Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Des jeunes s'engagent à «vendre le produit Amadou Gon Coulibaly»

Le samedi 30 mai 2020, l'Association des Jeunes cadres pour Amadou Gon Coulibaly (AJC pour AGC) a organisé un déjeuner de presse à Abidjan-Deux Plateaux-vallon pour le lancement de ses activités.

Au cours de cette activité, Amed Sylla, président de cette association s'est assigné comme mission d'accompagner et de soutenir Amadou Gon Coulibaly, et a indiqué que le but de cette nouvelle association est de mieux faire connaitre AGC par la jeunesse ivoirienne. Par ailleurs, il a invité les jeunes à soutenir le candidat du RHDP qui, selon lui, est le seul, capable de continuer les réalisations du Président Alassane Ouattara. «Je vous demande solennellement de continuer à nous apporter votre soutien et à nous aider à bâtir notre édifice.

Nous prenons le pari que dans quelques années, de nombreux cadres, entrepreneurs dans toute la Côte d'Ivoire vont émerger et nous allons leur communiquer l'esprit et les grands projets du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a souhaité Amed Sylla. Pour lui, cet engagement des jeunes pourrait permettre à l'association entre autres de participer à la lutte contre le chômage des jeunes diplômés, donner des outils pour favoriser l'auto-entrepreneuriat et le succès des entreprises, favoriser et pousser les jeunes issus des quartiers défavorisés à croire en leurs compétences.

« Je puis vous rassurer d'une chose, l'ensemble des différentes structures qui composent notre association constituent un important réseau de compétences et de moyens complémentaires au service des initiatives individuelles et collectives pour favoriser l'insertion des jeunes cadres », a-t-il ajouté. Carlo Vieira, secrétaire général de cette association a saisi l'occasion pour présenter le bureau. Avant de déclarer que les jeunes cadres pour AGC vont descendre bientôt sur le terrain pour expliquer aux populations et vendre le produit Amadou Gon Coulibaly, le choix du Président Alassane Ouattara et du RHDP.