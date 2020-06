Sénégal: Issa Aïdara (Ndiambour, Jaraaf) - «En 1994, la plus grosse déception de ma carrière»

Ils ont en commun d'avoir été des footballeurs de grand talent et de n'avoir jamais disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations (Can). Pour une raison ou pour une autre. Nous vous proposons d'aller à la rencontre de cette belle brochette de joueurs qui auraient certainement fait bonne figure dans cette compétition si courue. Aujourd'hui, Issa Aïdara.

Alors sous les couleurs du Ndiambour de Louga, Issa Aïdara avait terminé meilleur buteur (et peut-être meilleur joueur) du championnat en 1993 avec 21 buts, «moins les 2 inscrits face au Dial Diop qui m'avaient été retirés suite au forfait général de ce club», précise l'élégant milieu offensif ou attaquant. Forcément donc il s'attendait à faire partie du groupe de joueurs qui iraient à la Can de 1994 en Tunisie pour laquelle le Sénégal avait été repêché après la disqualification de l'Algérie. Mais, non ! Il avait été zappé «et sans aucune explication», au moment de dresser la liste définitive. «C'est la plus grande déception de ma carrière de footballeur», soutient-il aujourd'hui.

Issa Aïdara reconnaît qu'il n'était pas un habitué de la Tanière, même s'il avait été régulièrement international junior et Espoir. «Juste quelques convocations de temps à autre ; mais surtout des présélections et des promesses sans suite sous Jules Bocandé et Boubacar Sarr Locotte», tient-il à préciser. Mais, de là à ne même pas figurer sur la liste définitive pour la Can en Tunisie, il a encore du mal à comprendre comment cela avait pu arriver. «Je ne réclamais pas de statut de titulaire. J'espérais simplement figurer sur la liste. Après, c'était à moi de me battre pour me faire une place au soleil». Surtout que, selon lui, «il n'y avait qu'un «ancien» en attaque, Souleymane Sané». Et d'autant que, ajoute-t-il, Locotte, l'un des deux entraineurs nationaux, l'avaient appelé dans la perspective d'un match amical contre le Cameroun. «Il disait compter sur ce match pour me voir à l'œuvre. Et puisque le match n'avait finalement pas eu lieu, cela ne s'était pas fait», regrette Issa Aïdara.

Ce milieu offensif très créatif ou attaquant très adroit devant le but qui a fait le bonheur du Ndiambour de Louga de 1992 à 1995, avec à la clef 2 titres de champion en 1992 et 1994, avant de s'illustrer sous les couleurs du Jaraaf de Dakar en 1996, n'est cependant pas du genre à pleurer sur le lait versé. Ou à s'apitoyer sur son sort. «J'étais vraiment déçu de n'avoir pas été de cette Can. Mais en tant que professionnel, j'ai appris à vivre les moments présents. C'est ainsi que je suis très vite passé à autre chose, convaincu que si cela devait venir, cela viendrait», dit-il.

Stage au Brésil

Ainsi, réussit-il à digérer ce coup dur et même à réintégrer la Tanière à la faveur du match Sénégal - Mauritanie dès septembre 1995 en éliminatoires de la Can de 1996 en Afrique du Sud (nul vierge à Dakar). Lorsque le duo «Boc - Loc» a été limogé, Karim Séga Diouf et Boucounta Cissé qui lui avaient succédé ont fait confiance à Issa Aïdara. «J'étais du groupe qui avait fait le stage d'une dizaine de jours au Brésil, dans la perspective du match décisif, en qualification de la Can de 1996 en Afrique du Sud, face à la Tunisie. Malheureusement, je m'étais blessé entre-temps et avais manqué cette manche de Tunis» où le Sénégal avait coulé à pic (0 - 4). Issa Aïdara n'a donc pas eu de seconde chance pour tenter de disputer une Can. En 1996, il signe au Jaraaf avant de rejoindre l'Algérie et le Widad Tlemcen de 1997 à 2003.

Aujourd'hui, Issa exerce à Diambars parmi les techniciens du club de Saly. Parallèlement, il est l'entraineur adjoint de l'équipe nationale juniors du Sénégal. Et il y a à peine quelques mois, il a réussi son baptême du feu sur le banc des «Lionceaux» U 20, comme entraineur principal en l'absence du titulaire, Youssouph Dabo. Puisqu'il a remporté avec son équipe la Coupe arabe des Nations disputée en Arabie saoudite. «Je ne m'attendais pas à devoir diriger l'équipe. C'est au dernier moment que Dabo m'a appris que c'était à moi de la conduire. Alors, j'ai saisi ma chance». Et de quelle manière ! Le Sénégal, «invité de dernière minute» et avec rien que des joueurs locaux, a enlevé le trophée face à des adversaires fortement renforcés par «beaucoup d'expatriés, sociétaires de clubs pros tels Bordeaux, Chelsea ou Feyenoord Rotterdam».

Une belle performance dans ce qu'Issa Aïdara considère «comme une mini Coupe du monde pour les pays arabes» ; mais qu'il refuse de considérer comme une «compensation» par rapport à sa non-participation à la Can de 1994 en Tunisie. «Les contextes sont différents, les deux rôles aussi», nuance-t-il. Cependant, il n'est pas peu fier de ce qu'il a réussi en Arabie saoudite. Pour ce jeune technicien, ce n'est certainement que le début d'un parcours brillant sur les bancs d'entraineur.