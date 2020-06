Cote d'Ivoire: Région du Tonkpi - Contre vents et marées, Mabri sera candidat

Le Leader du Rassemblement des Jeunes du Grand Ouest RJGO, Frédéric Setin, a tenu une conférence de presse en début de semaine au village ''Nihidaley'' du Conseil régional du Tonkpi, pour clarifier la position de son mouvement sur l'élection présidentielle à venir mais surtout sur la candidature d'Albert Toikeusse Mabri qui, selon lui, est le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire.

D'entrée de jeu, le premier responsable du RJGO, qui revenait d'une tournée qui l'a conduit dans plusieurs localités de l'Ouest du pays, s'est réjoui de l'engouement des populations, à prendre part au scrutin présidentiel prévu pour le 31 Octobre 2020. Frédéric Setin dit avoir exhorté les personnes aptes à prendre part au vote, de s'inscrire sur la liste électorale. « Pour celles qui ont une fois voté depuis 2010, il n'y pas de problème, elles sont d'office dans le fichier. Pour celles qui n'ont jamais voté et les nouveaux majeurs, il faudra vous établir un certificat de nationalité au prix de 500 FCFA et vous rendre dans les lieux qui vous seront indiqués pour vous faire enrôler à partir du 10 Juin jusqu'au 24 du même mois » a-t-il souligné.

Concernant le choix des Candidats à l'élection présidentielle, le numéro 1 du RJGO qui a tenu à dire qu'il ne milite au sein d'aucune formation politique, a crié haut et fort qu'Albert Toikeusse Mabri est l'homme idéal pour le fauteuil présidentiel. « Le choix du RHDP, on n'a rien à cirer. Pour le RJGO, c'est Mabri ou rien et il sera candidat pour l'élection du 31 Octobre » s'est exclamé Frédéric Setin. A la question de savoir si sa démarche rencontre l'assentiment de l'ex ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Toikeusse Mabri, Frédéric Setin, de façon laconique, a répondu « Oui, au moment opportun, il annoncera sa candidature » mais cela doit se faire avec la base de sa formation politique d'où ce retard, a-t-il soutenu.

« On entend par-ci et par-là que Mabri n'est pas un poids lourd. Ceux qui pensent ainsi doivent se détromper car leur candidat imposé pèse moins sur la balance que Mabri ici dans le Grand-ouest que partout sur le territoire national » a martelé Frédéric Setin, qui était accompagné des Amazones, un Groupement de jeunes filles engagées pour la candidature et la victoire du ''Président'' Mabri.