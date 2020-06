Madagascar: Institution Français de Madagascar - D'Gary retrouve la scène

D'Gary nous revient demain pour un rendez-vous inédit dans le cadre des concerts « virtuels » et « interactifs » organisés par l'IFM.

Des retrouvailles toujours aussi exceptionnelles et promesses d'un envoutement musical unique à chaque fois entre le public et les artistes. Ainsi se décrit la programmation actuelle de l'Institut français de Madagascar (IFM) sise à Analakely. Malgré la situation actuelle l'IFM s'active pour pallier au manque de visibilité de la communauté artistique nationale via ses différentes plateformes. Après le rock et la musique urbaine, c'est au tour des mélodies du terroir de s'exposer sur la scène de cette incontournable institution culturelle de la ville des Mille.

C'est avec un grand plaisir que l'on retrouve l'illustre D'Gary, Ernest Randrianasolo de son vrai nom, à l'affiche du concert en direct sur la page facebook de l'IFM, demain à partir de 10 heures 30 tapante. Un virtuose incontesté de la guitare, considéré même par les mélomanes de tous horizons, ainsi que ses pairs comme un maître dans le milieu. D'Gary sera ainsi à l'honneur pour le plus grand plaisir de ses fans. Depuis chez vous, profitez ainsi d'un doux voyage musical à ses côtés.

« Comment les mélodies du Sud deviennent résolument contemporaines et expriment, grâce à D'Gary, des passions humaines universelles », c'est ainsi que s'annoncent ces retrouvailles avec le maître de la guitare sur la page facebook de l'IFM.

Une affirmation qui présage ainsi un concert captivant aux rythmes de ses riffs à la guitare acoustique, le tout porté par cette poésie qui sublime chacune de ses compositions. Originaire de Betroka, il a grandi au cœur même de cette ville aussi chaleureuse que folklorique qu'est Toliara, avec plus de trois décennies de carrière au compteur.

D'Gary se plaira à revisiter les meilleurs de son répertoire le temps de ce rendez-vous. Abordant principalement les thématiques relatives à la société, mais surtout les difficultés auxquelles font face le Sud et sa population, l'auteur-compositeur et musicien émérite qu'il est, conquiert continuellement par son attachement à la nature, ainsi qu'à la Grande île et à ses splendeurs. Éclectique et poétique, la musique de D'Gary vous envoûtera que vous soyez fans ou profanes.