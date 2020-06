Ile Maurice: Budget 2020-2021 - Relance de l'investissement et de l'économie

communiqué de presse

Un budget 2020-2021 qui répond aux attentes de la population suite à la crise sanitaire mondiale qui n'a pas épargné le pays. La protection de l'emploi, la justice sociale et la sauvegarde des acquis restent la priorité la du gouvernement.

Ce sont les propos du premier ministre Pravind Kumar Jugnauth. Le chef du gouvernement intervenait lors d'un point de presse à l'hôtel du gouvernement, au terme de la présentation du budget 2020-2021, ce jeudi soir.

Le premier ministre a souligné que la Covid-19 a plongé le pays dans une crise sans précédente et qu'à travers ce budget, son gouvernement s'est fixé comme objectif principal, la reprise de l'investissement et des activités économiques.

Il est également revenu sur les mesures qui visent à préserver l'emploi, garantir les salaires, offrir un soutien financier aux plus vulnérables, à ceux exerçant dans le secteur informel et les petites et moyennes entreprises. Le premier ministre a lancé un appel à tous les partenaires, ainsi qu'à la population, de travailler ensemble dans le but de sortir le pays de cette crise qui a eu un impact direct sur notre économie.

Le Premier ministre a fait ressortir que la pandémie a paralysé le monde entier. Il a donné l'assurance que son gouvernement œuvrera d'une manière proactive, afin de contrer les répercussions de l'épidémie, tout en accordant une attention particulière aux secteurs du tourisme, du commerce, et de la production alimentaire locale.

Le premier ministre a aussi insisté sur le besoin d'atteindre l'autosuffisance et de booster la production locale, car malgré l'absence de cas locaux de la Covid-19, le pays demeure toujours vulnérable et à risque.

Pour sa part, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, a mis en avant les mesures phares visant à contrer les impacts néfastes de la Covid-19. Le Dr. Renganaden Padayachy précise qu'un plan de relance de l'investissement et de l'économie sera déployé afin de garantir la protection des emplois, maintenir un développement durable et inclusif et garantir la survie et l'épanouissement de milliers de petites entreprises.

Le grand argentier a souligné que le budget comprend des dispositions conformes à la vision du gouvernement, celle de donner un nouveau cap économique aux secteurs les plus affectés, tels que l'agriculture et le tourisme.

« Il est impératif de revoir nos stratégies et priorités face à une profonde contraction globale et locale tout en assurant que le budget soit bien équilibré », a-t-il souligné.

Abordant le volet social, le ministre affirme que le présent budget vise à améliorer la qualité de vie des mauriciens, tout en répondant aux besoins des plus vulnérables.