Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le remède du Dr. Jérôme Munyangi retenu par la Commission scientifique

Après plusieurs études scientifiques sur le remède contre la pandémie du coronavirus présenté par le chercheur Congolais Jérôme Munyangi wa Nkola, cette fois-ci, son remède a été finalement retenu par la commission scientifique nationale. Cette bonne nouvelle a été confirmée dans une correspondance du Ministre de la Recherche Scientifique, Maître José Mpanda Kabangu, datant du 2 juin 2020 adressée à Jérôme Munyangi.

«En effet, à l'issue des travaux de la commission scientifique que j'ai mise en place pour appuyer le comité multisectoriel de riposte à la Pandémie de Covid-19, votre projet de protocole (APPI-19) a été retenu comme pouvant faire partie de l'arsenal médical de la lutte contre la Covid-19 dans notre pays», a indiqué le Ministre de la recherche scientifique dans sa note.

Dans cette foulée, Me José Mpanda Kabangu, Ministre de tutelle, a recommandé au Docteur Jérôme Munyangi de présenter son dossier et enfin de procéder éventuellement aux essais cliniques au niveau du Pool scientifique.

Interviewé à ce sujet pertinent, le Professeur Kodondi membre du Pool Scientifique qui a indiqué que le protocole de ce dernier doit à présent suivre le processus pour aboutir à un médicament efficace, a laissé entendre ceci : "Le protocole de Munyangi a été retenu par le ministère de la recherche scientifique. Maintenant, il doit suivre le processus pour pouvoir arriver à obtenir un médicament. Or, obtenir un médicament, il faut du temps. Mais comme il prétend qu'il peut mettre la tisane, on va voir comment cette tisane peut être utilisée au sein de la population. Avec les médecins, nous allons l'écouter et lui va dire si ce produit-là est toxique, il doit expliquer tout cela".

Notons que le Pool scientifique est composé des experts de la Task Force de la présidence de la République, de la primature, de l'INRB et ceux des Ministères de la Santé et de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique.

Il faut rappeler qu'en date de mardi 12 mai dernier, lors de son entretien avec le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Dr. Jérôme Munyangi avait demandé à la population de garder leur mal en patience enfin d'attendre les résultats de ses recherches sur le traitement du coronavirus.

«Ce que la population peut attendre, c'est juste les résultats des recherches. Un chercheur n'est pas quelqu'un qui prédit, un chercheur travaille d'abord et il présente les résultats de ses recherches pour que la population consomme un très bon produit », disait Jérôme Munyangi.