Congo-Kinshasa: PPRD - Ramazani Shadary invite la jeunesse à traduire dans leur comportement le modèle kabiliste

Réunis ce jeudi 4 juin 2020 au siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) afin de célébrer le 49ème anniversaire de son président national, Joseph Kabila, les membres de l'ancien parti présidentiel ont été invité, principalement les jeunes, à investir, mieux à traduire dans leur comportement le modèle kabiliste.

Il s'agit, entre autres, de l'amour du Congo, la tolérance, la bravoure, les sacrifices, la défense de l'intégrité territoriale de la RDC, l'affirmation de leur identité politique autour et dans le FCC, les rapprochements légitimes de la coalition FCC-CACH et le soutien des institutions issues de cette coalition dont le gouvernement.

Lors de cette modeste cérémonie d'anniversaire respectant la distanciation physique et le port de masque obligatoire, le discours fleuve et précis du secrétaire permanent, Ramazani Shadary, était le cœur de cette rencontre festive en l'honneur du « Raïs » et de sa sœur jumelle.

"Notre leader Joseph Kabila Kabange est au service de sa nation pendant toute sa jeunesse. Il incarne plusieurs valeurs, et la plus remarquable c'est la sagesse et l'esprit rassembleur", a-t-il laissé entendre.

Ensuite, se ressourçant dans le nouveau Testament, il a tenu à signifier que "Joseph Kabila a consacré sa jeunesse pour l'amélioration de la vie des congolais, a tracé le chemin pour le destin de la nation en jetant les bases indéboulonnables de l'œuvre de la reconstruction nationale qui se poursuit".

Kabila est un homme organisé, son parti l'est aussi, dit le candidat président de la République de 2018, Ramazani Shadary. "Il est l'école du patriotisme et du nationalisme... J'invite les militantes et militants du PPRD à parler toujours et partout, en toutes circonstances et sans peur de l'action de Joseph Kabila. J'invite les jeunes à traduire dans leur comportement le modèle Kabiliste axé sur la passion pour le Congo, la tolérance, la bravoure, l'autodétermination, le sacrifice et le soutien des institutions issues de la coalition FCC-CACH", a-t-il déclaré.

« Kabila lègue un Etat en meilleur état... »

Avant cela, Ramazani Shadary a rappelé les œuvres réalisées sous le leadership de Joseph Kabila dès son accession au pouvoir jusqu'à la première passation pacifique : « la pacification, la réunification, la démocratisation du pays, la relance de l'économie après l'effacement de la dette extérieure de 14 milliards de dollars et l'organisation de trois cycles électoraux, sans oublier la diplomatie de paix et de développement (... ) Joseph Kabila lègue un Etat en meilleur état, qu'il n'a pas trouvé en 2001 ».

En effet, sur le plan économique, il note la relance de la croissance économique, avec la meilleure performance économique de l'histoire du pays où le taux de croissance a atteint le niveau de 9,4% en 2014, figurant ainsi parmi les meilleures réalisations de l'Afrique et du monde.

Aussi, il cite les avancées de la reconstruction sociale visibles. Notamment, le fait que plusieurs secteurs d'activités ont encouragé la tendance, quoique faible du chômage. C'est le cas du secteur minier, les télécoms, les banques.

Mais également l'accroissement du taux de scolarisation avec les premiers jalons de la gratuité de l'enseignement par la construction de plusieurs écoles à travers le pays.

Selon le secrétaire permanent du PPRD, "Joseph Kabila nous apprend chaque jour que la vie se vit parfois comme une compétition nécessitant courage, persévérance et espérance. Il ne faut ni se décourager, ni s'avouer vaincu. Ceux qui se découragent ne se projettent pas loin dans l'avenir".

Joseph Kabila, affirme-t-il, incarne la force du changement. De par sa nature et son caractère, il aime innover, créer du neuf plutôt que de s'installer dans la monotonie. "Vivre à l'école de Joseph Kabila, c'est également développer le sens objectif de partage sans passion".

Les membres du bureau politique, du Conseil National, du Comité exécutif national et d'autres mandataires de cette formation politique dans les institutions triés sur le volet, y ont pris part. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda ; le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ; le Coordonnateur du FCC, Néhémie Mwilanya ; l'ancien Conseiller diplomatique de Joseph Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karubi ; l'ancien secrétaire général du PPRD, Henry Mova ; l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta et l'actuel Gentiny Ngobila... Gâteau d'anniversaire, champagne et remise de cadeaux ont sanctionné la mémorable festivité.