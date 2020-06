Congo-Kinshasa: RJRD - Mbuku Itu Thony plaide pour la transparence dans l'autopsie du corps du Juge Raphaël Yanyi

L'opinion tant nationale qu'internationale reste, malgré la continuation du procès dit de 100 jours, préoccupée par la mort inopinée du juge président, Raphaël Yanyi, mercredi 27 mai dernier.

A cet effet, M. Mbuku Itu Thony, président de la ligue des jeunes du Rassemblement des jeunes pour la reconstruction et le développement (RJRD) de la commune de Lemba, exige la transparence concernant les résultats de l'autopsie appliquée sur le corps du défunt Yanyi. Au nom du président Eric Elder Pwalala, Mbuku Itu Thony reste indigné du fait que la disparition mystérieuse de ce digne fils qui a été bien saisit du procès du détournement des deniers publics, semble être lénifiée.

Aussi, il appelle la République démocratique du Congo de pouvoir veiller sur ce dossier afin d'aboutir à un verdict à la hauteur des attentes du peuple congolais sur ce procès. Mais, également, de suivre de près le résultat de l'autopsie du corps de M. Raphaël Yanyi, juge du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en charge de l'affaire de 100 jours impliquant le Directeur de cabinet du chef de l'Etat, Vital Kamerhe et consorts.

En attendant les résultats de l'autopsie, plusieurs sources avance l'hypothèse de l'empoisonnement de Raphaël Yanyi Ovungu. Ainsi, le Rassemblement des jeunes pour la reconstruction et le développement (RJRD), soutient l'idée des autorités politiques et judiciaires qui veulent savoir de quel genre de poison s'agit-il ? Du moins s'il y a poison. Et, ils envisagent de recourir à l'expertise internationale pour ce faire.

Selon certaines sources, des toxicologues sont ainsi mis à contribution pour déterminer la nature de la substance qui a causé la mort du regretté juge président du TGI/Gombe. Ainsi, les vidéos de la dernière audience du 25 mai ont été réquisitionnées en vue d'y déceler les moindres faits et gestes des personnes présentes au prétoire lors de la deuxième audition de Vital Kamerhe et ses co-détenus.

Mais, après sa rencontre avec le Procureur de la République, la famille du juge Raphaël Yanyi dément les «spéculations» sur les résultats de l'autopsie et affirme que les résultats seront connus dans deux semaines. Vilipendée sur les réseaux sociaux à propos de cette mort mystérieuse, l'UNC est montée au créneau à travers un communiqué pour dénoncer les critiques tendancieuses dirigées contre Vital Kamerhe.

Flash

Ce jeudi s'est déroulé la suite du procès 100 jours au TGI/Gombe siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Pour le prévenu Vital Kamerhe, aucune pièce ne l'engage dans le contrat d'achat et de montage des maisons préfabriquées signé entre le gouvernement congolais et la société Samibo de Jammal Samih qui a assumé la plénitude dudit contrat. Pour Kamerhe, ce dossier engage les anciens ministres du développement rural, du Budget et des finances ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale. Qui, plus est, se sont présentés devant le tribunal. Qu'à cela ne tienne, le peuple congolais veut voir clair sur les différents dossiers des fraudes, détournement des deniers publics et autres malversations financières.